Festiwal Pracowni Historycznych, Warszawa, 18–19 października 2025

Otwieramy drzwi do miejsc, które tworzą historię polskiej sztuki

W weekend 18–19 października 2025 roku Warszawa stanie się przestrzenią artystycznego dialogu między przeszłością a teraźniejszością. Po raz pierwszy odbędzie się Festiwal Pracowni Historycznych – wydarzenie promujące ideę Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych, unikalnych miejsc zachowujących pamięć o wybitnych twórcach polskiej sztuki XX. wieku.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Rajmunda Ziemskiego we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Program pierwszej edycji wydarzenia opracował zespół kuratorski z trzech warszawskich pracowni: Pracownia Rodziny Jarnuszkiewiczów (Maria Komorowska), Pracownia Wandy Czełkowskiej (Ona Winogrodzka) oraz Pracownia Rajmunda Ziemskiego (Katarzyna Ziemska).

Festiwal Pracowni Historycznych jest oddolną inicjatywą opiekunów i opiekunek warszawskich historycznych pracowni artystycznych. Celem Festiwalu jest promocja idei ochrony i upowszechniania dziedzictwa artystycznego Warszawy, a także integracja środowiska opiekunów i opiekunek historycznych pracowni – miejsc, które stanowią żywe archiwa polskiej kultury.

„Historyczne pracownie artystyczne to miejsca wyjątkowe. Dzięki zachowanym dziełom, warsztatowi artystów i niezwykłemu wyposażeniu wnętrz, przenoszą nas wstecz prezentując krajobraz artystyczny Warszawy sprzed kilkudziesięciu lat. Ich opiekunki i opiekunowie, przy wsparciu m.st. Warszawy, zapewniają zachowanie tej unikalnej atmosfery. To nie sztywne muzea, a nadal żywe, funkcjonujące pracownie. Festiwal jest doskonałą okazją, by od środka poznać ich funkcjonowanie.” — Michał Krasucki, Dyrektor Stołecznego Biura Konserwatora Zabytków.

PROGRAM FESTIWALU

Sobota, 18 października 2025

12:00 – 18:00 – Zwiedzanie Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych (lista)

Pracownia Wandy Czełkowskiej, ul. Magazynowa 14A

Pracownia rzeźbiarska Jana Bohdana Chmielewskiego, ul. Jagiellońska 56 lok. 1/1A

Pracownia fotograficzna Edwarda Grochowicza, ul. Marszałkowska 27/35 lok. 90B

Galeria Grażyny Hase, ul. Marszałkowska 6 lok. 2

Pracownia Rodziny Jarnuszkiewicz, ul. Rynek Nowego Miasta 21/23 lok. 1A

Pracownia Rodziny Kann, ul. Mostowa 16/18 lok. 50

Pracownia Stowarzyszenia artystów ceramików KERAMOS, ul. Krasińskiego 29 lok. 202

Pracownia Janusza Łęskiego, ul. Mostowa 9/9a lok. 13

Pracownia i galeria plenerowa rzeźb Zbigniewa Maleszewskiego, ul. Bugaj 15/17 lok. 2

Pracownia fotograficzna Jagody Przybylak, ul. Piwna 31/33 lok. 14

Pracownia Teresy Wilbik, Janusza Stannego i Katarzyny Stanny, ul. Jana Pawła II 36 lok. 5A

Pracownia rzeźbiarska Karola Tchorka, ul. Smolna 36 lok. 10A

Pracownia scenograficzna Małgorzaty Treutler, pl. Zamkowy 15/19

Pracownia artystyczna Stanisława Tworzydło, ul. Kazimierzowska 69 lok. 26

Pracownia artystyczna Rajmunda Ziemskiego, al. Jerozolimskie 11/19 lok. 60C

Pracownia twórcza Janiny Żylińskiej – Zgrodna, ul. Piękna 31/37 lok. 16B

Niedziela, 19 października 2025

11:00 – 13:00 – Pracownia Rajmunda Ziemskiego, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 60C Debata: Arsenał 1955 – 70 lat później. Rajmund Ziemski i wolność widzenia.

Prowadzenie: Piotr Sarzyński, Tygodnik Polityka.

W 2025 roku przypada 70. rocznica Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”, znanej szerzej jako „Arsenał 1955”– symbolicznego momentu, w którym młodzi artyści sprzeciwili się socrealizmowi. Dyskusja będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jak tamto wydarzenie wpłynęło na powojenną sztukę w Polsce oraz na indywidualne drogi twórcze artystów, takich jak Rajmund Ziemski – wybitny malarz, który zadebiutował podczas Arsenału. Wystawa ta była dla dwudziestopięcioletniego wówczas artysty punktem wyjścia a także manifestacją wolności sztuki, którą będzie całe życie uprawiać, sztuki wynikającej z indywidualnego postrzegania świata.

Liczba uczestników debaty jest ograniczona ze względu na wielkość pracowni. Zapraszamy do zapisów zarówno na sobotnie zwiedzanie, jak i debatę: fundacja@ziemski.art

Fundacja udostępni w Internecie pełny zapis debaty: www.ziemski.art.

14:00 – 15:30 – Pracownia Jarnuszkiewiczów, Rynek Nowego Miasta 21/23 lok. 1A Wykład: Rzeźby i rysunki Jerzego Jarnuszkiewicza z lat 1964–1967

Spotkanie poświęcone nowatorskim koncepcjom artysty w dziedzinie rzeźby pomnikowej i abstrakcyjnych kompozycji przestrzennych. Wydarzenie przybliży jego wpływ na rozwój polskiej rzeźby w przestrzeni publicznej lat 60.

17:00 – 19:00 – Pracownia Wandy Czełkowskiej, ul. Magazynowa 14A Wykład: Poza systemem: Stół Wandy Czełkowskiej

Monumentalna instalacja Stół (1968/1971, edycja post mortem 2022) to jedna z najbardziej przejmujących prac Wandy Czełkowskiej – artystki niezależnej, odpornej na presję politycznej indoktrynacji. Wykład przybliży historię powstania dzieła oraz jego znaczenie w kontekście sztuki krytycznej i zaangażowanej społecznie.

Patron medialny: Tygodnik Polityka, Art Monitor

