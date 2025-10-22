Jarosław Kurski i redakcja Orientuj.się z Nagrodami im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego

W środę 22 października w redakcji „Polityki” zostali ogłoszeni laureaci XVIII edycji Nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.

Nagrodę im. Jerzego Zimowskiego Za Dzielność Obywatelską otrzymała redakcja Orientuj.się – za upowszechnianie wiedzy o współczesnym świecie w sposób kompetentny i odpowiedzialny, a zarazem przystępny dla młodego pokolenia. W materiałach wideo Orientuj.się w mediach społecznościowych młodzi prowadzący rozmawiają z politykami i o polityce. Przełamują konwencje znane z mediów tradycyjnych. I, jak mówił w laudacji prof. Andrzej Rychard, „oprócz refleksu, wykazują się refleksją”. Przypomniał, że Orientuj.się zaczęło działalność dokładnie w dniu pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r., i że był to czas aktywizacji środowisk obywatelskich.

– Grupa młodych osób postanowiła skierować się odbiorców takich jak oni i opowiadać o polityce. W ich przypadku wygląda to wiarygodnie – kontynuował Rychard. – Gdybym ja to próbował robić, wyglądałoby to na infantylizowanie, sztuczna próba odmładzania. Natomiast Orientuj.się jest autentyczne i rzadkie na arenie medialnej.

Nagrodę odebrali w imieniu zespołu Julia Kiona, Szymon Rębowski, Aleksandra Walczak i Róża Rzeplińska (prezeska Stowarzyszenia 61, wydawcy Orientuj.się). – Nie lubimy mówić, że tłumaczymy młodym świat. Mamy potrzebę wprowadzania świata polityki do świata młodych. Miałam ogromną przyjemność zadawać w Sejmie pytanie „Czy piwo to pana paliwo?”. Nigdy tego nie zapomnę. Ale zadajemy pytania absurdalne i poważne – powiedziała Walczak.

Przyznana po raz pierwszy Nagroda im. Janiny Paradowskiej za Dzielność Publicystyczną przypadła Jarosławowi Kurskiemu z „Gazety Wyborczej” – za wierność etosowi dziennikarskiemu i demokratycznym wartościom, za autorską i redaktorską niezależność.

– Dobra publicystyka jest koroną dziennikarstwa, czymś, do czego dochodzi się po latach praktyki, a i tak nie wszystkim to jest dane – mówił w laudacji redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński. Według niego taka publicystyka „wyraża opinię autora i kształtuje opinię publiczną. Porządkuje rzeczywistość przez filtr doświadczeń i systemu wartości. To najlepsze, co można robić w zawodzie”.

– Jarosław Kurski, jak wcześniej Marian Turski, przypomina, by nie być obojętnymi. Mówi: „Nie ma fatalizmu polskich dziejów, są dzieje głupoty w Polsce”. To jest opis, przestroga, wyzwanie. Dobra publicystyka to jest jak łyk zimnej wody. W przypadku Jarka kubeł zimnej wody – dodał Baczyński.

Odbierając nagrodę laureat zadeklarował, że utożsamia się z poczuciem obywatelskiej troski o państwo patronki nagrody, Janiny Paradowskiej. – Polityka to nie event, widowisko, narracja, marketing, machiawelizm przedstawiany jako cnota. Nie, to poważna sprawa – przekonywał. Dodawał, że „zaprzeczeniem dzielności jest symetryzm. Uśpiony bakcyl symetryzmu jest w nas samych. A faszyzm nadchodzi, bo liberalna demokracja mu na to pozwala”.

Dwie nagrody zamiast jednej

Po śmierci Jerzego Zimowskiego w roku 2008 została ustanowiona nagroda jego imienia, przyznawana m.in. za działalność społeczną związaną z dorobkiem patrona – prawnika, zasłużonego członka demokratycznej opozycji, wiceministra spraw wewnętrznych zaangażowanego szczególnie w kwestie migracji. Natomiast po śmierci Janiny Paradowskiej w 2016 r. grono jej przyjaciół i współpracowników podjęło się upamiętnienia dorobku wybitnej dziennikarki. Tak powstała nagroda im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego, od 2017 roku przyznawana przez Fundację.

Od tego roku Fundacja przyznaje dwie nagrody: Nagrodę im. Jerzego Zimowskiego Za Dzielność Obywatelską oraz nowo ustanowioną Nagrodę im. Janiny Paradowskiej za Dzielność Publicystyczną.

Więcej informacji o Nagrodzie, jej laureatach i samej Fundacji imienia Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego znajduje się na stronie: jankajerzyfundacja.pl