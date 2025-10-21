Pulsar nagrodzony!

Ogromnie miło nam poinformować, że nasz portal popularnonaukowy Pulsar otrzymał Nagrodę Specjalną POP Science 2025 – Wybitny Popularyzator Nauki. Ten prestiżowy tytuł za całokształt działalności przyznawany jest przez największy festiwal naukowy w Polsce, czyli przez Śląski Festiwal Nauki Katowice.

W uzasadnieniu czytamy: „Wyróżnia Państwa wszechstronność i rzetelność oraz pokazywanie w praktyce, czym różni się działalność popularnonaukowa od edukacyjnej. Wykraczacie Państwo poza tę drugą – nie tylko przekazujecie informacje o najnowszych wynikach badań naukowych, ale zwracacie uwagę również na to, czym i po co jest nauka”.

W 2025 r. Nagrodę Specjalną POP Science otrzymał także dziennikarz radiowy Jarosław Juszkiewicz, który od ponad 30 lat – pracując dla Polskiego Radia Katowice, a następnie Radia 357 – stworzył wiele audycji radiowych popularyzujących naukę.

To kolejna prestiżowa nagroda dla naszego wyjątkowego projektu. W 2024 r. Pulsar w konkursie serwisu Nauka w Polsce, wydawanego przez fundację Polskiej Agencji Prasowej, zdobył tytuł Popularyzatora Nauki w kategorii Media, czyli najważniejszą nagrodę, jaką w naszym kraju może zdobyć medium popularnonaukowe.