POLITYKA na Igrzyskach

„Czasy niepewności” – tak brzmi hasło tegorocznych Igrzysk Wolności i trzeba przyznać organizatorom, że trudno byłoby o lepszy slogan komentujący współczesność. Europa znów drży: od Wielkiej Brytanii po Polskę rośnie fala brunatnego populizmu, a za wschodnią granicą wciąż trwa wojna. Rosja, choć ugrzęzła w Donbasie, coraz śmielej sięga po arsenał działań hybrydowych, testując odporność Zachodu. Z niepokojem śledzimy też sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie nadzieja na trwałe porozumienie jest wyczekiwana po obu brzegach Jordanu.

W takim świecie trudno zachować spokój, zwłaszcza tym, którzy wciąż wierzą w sens rozmowy, empatii i wspólnoty. Jak odnaleźć się w epoce chaosu – intelektualnie, emocjonalnie, obywatelsko? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć dziennikarze POLITYKI, którzy będą wśród najważniejszych gości tegorocznych Igrzysk.

Rafał Kalukin oceni rząd Donalda Tuska na półmetku jego kadencji, Agnieszka Zagner i Łukasz Wójcik przyjrzą się zjawisku Pax Hebraica – nowej architekturze siły i wpływów na Bliskim Wschodzie, a Bartek Chaciński zabierze słuchaczy w podróż po świecie dźwięków i ciszy podczas panelu „Manipulacja dźwiękiem: hałas / cisza”.

Igrzyska Wolności odbędą się 24–26 października w EXPO Łódź. Trzy dni debat, spotkań, rozmów i koncertów – dla tych, którzy mimo wszystko wciąż wierzą, że wolność zaczyna się od myślenia.