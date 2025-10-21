Poradnik dla opiekunów: ściągnij, wydrukuj, zachowaj

Dzięki naszemu partnerowi – i przy jego wydatnym merytorycznym wsparciu – opracowaliśmy poradnik dla opiekunów domowych osób starszych, chorych i niesamodzielnych, w którym znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje. Do pobrania tutaj.

Już blisko rok „Polityka” prowadzi akcję „Odchodzić po ludzku”, w ramach której na naszych łamach pokazujemy, jak w praktyce wygląda starość w Polsce. Przyglądamy się jej z bliska, pod różnym kątem, bez upiększeń i różowych okularów. Opisujemy codzienność ludzi starszych, niesamodzielnych, chorych i gasnących, a także ich bliskich i opiekunów. Wskazujemy nie tylko problemy, ale i konieczne rozwiązania – jak choćby wprowadzenie tzw. szybkiej ścieżki dla seniorów trafiających na SOR. Naszą akcję od samego początku wspiera Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio. To właśnie dzięki naszemu partnerowi – i przy jego wydatnym merytorycznym wsparciu – opracowaliśmy poradnik dla opiekunów domowych osób starszych, chorych i niesamodzielnych, w którym znajdą Państwo niezbędne informacje pomocne przede wszystkim w pierwszych dniach i tygodniach, kiedy trzeba de facto na nowo zorganizować życie bliskiej osoby, która z powodu niesamodzielności lub choroby wymaga naszej opieki w domu.

Z Państwa listów i wiadomości, które przez ten blisko rok otrzymujemy, wiemy, jak istotna to sprawa i jak wiele zależy od sprawnej organizacji i opanowania chaosu tych pierwszych dni. Silne emocje, lęk o bliską osobę, poczucie zagubienia w gąszczu formalności i procedur, których trzeba dopełnić, nie ułatwiają odnalezienia się w nowej sytuacji. Dlatego wyciągamy pomocną dłoń, oferując Państwu poradnik „Bądź blisko”. To broszura opracowana na podstawie specjalistycznego serwisu bliskochorego.pl, uruchomionego przez Puckie Hospicjum, którą mogą Państwo ściągnąć na swój komputer, tablet lub telefon, choć zachęcamy także do jej wydrukowania – tak, aby zawsze była pod ręką, na wszelki wypadek.

Znajdą tam Państwo praktyczne porady, jak opiekować się w domu osobą chorą lub niesamodzielną, w tym: jak ją pielęgnować, karmić lub z nią ćwiczyć. Wskazujemy też m.in., w jaki sposób przystosować dom, jaki sprzęt wybrać, a także na jakie refundacje i dofinansowania można liczyć. Skupiamy się również na bólu: zarówno tym fizycznym, jak i psychicznym. Pokazujemy, co robić, kiedy wystąpią duszności, panika oddechowa, nudności czy problemy gastryczne, a także jak zapobiegać odleżynom. Ostatnią część poświęcamy zaś problemom samych opiekunów – piszemy, jak radzić sobie ze stresem, wypaleniem, żałobą i gdzie szukać wsparcia.

Nasz poradnik „Bądź blisko” – jak również wszystkie dotychczasowe materiały, które ukazały się w ramach cyklu „Odchodzić po ludzku” – znajdą Państwo tutaj.