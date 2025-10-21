Pomnik Bartoszewskiego

Trzy lata temu, w związku z setną rocznicą urodzin Profesora, celebrowaliśmy Rok Władysława Bartoszewskiego. Nasz tygodnik patronował temu wydarzeniu, w ramach którego na warszawskim skwerze Bartoszewskiego przy ul. Białej organizowano m.in. Wiec Przyzwoitości. Jak wówczas informowaliśmy, zwieńczeniem obchodów miało być wzniesienie na skwerze pomnika Profesora. Ruszyła zbiórka i się udało!

Tak oto w samo południe, w niedzielę 19 października na skwerze Władysława Bartoszewskiego odsłonięto Jego pomnik. Monument autorstwa Jacka Kicińskiego przedstawia młodego Bartoszewskiego na rowerze – człowieka, który w trudnym wojennym czasie sam ukształtował swój charakter, a później całe życie pracował na rzecz pojednania między narodami. Prowadził wykłady w Niemczech, był uhonorowany jako Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, a potem dla wspólnego dobra służył tym relacjom jako minister spraw zagranicznych. Był też autorem pamiętnych słów „Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca”.

Na pomniku umieszczono tablicę: „Młody WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI po wyjściu z obozu koncentracyjnego zaangażował się w pomoc prześladowanym Żydom i pracę dla Polski. Umiał też zwalczyć w sobie nienawiść do narodu niemieckiego. To uformowało go na całe życie”.

REDAKCJA