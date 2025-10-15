Festiwal Jazz Jantar - odsłona jesienna

2025 rok przyniósł wiele zmian w formule Festiwalu Jazz Jantar. Docenionych przez publiczność, bo marcowa edycja okazała się rekordową pod względem frekwencyjnym. Na tym jednak nie koniec – w jesiennej odsłonie festiwalu, odbywajacej się w dniach 22-26 października w gdańskim Klubie ŻAK, organizatorzy wprowadzają kolejne nowe pomysły.

Ponownie zamiast kilku krótkich bloków koncertowych rozrzuconych po całym roku, przygotowano jeden zwarty i rozbudowany (aż czternaście koncertów w pięć dni i do tego dodatkowe wydarzenia), dzięki czemu wzmocnione zostanie poczucie uczestnictwa w intensywnym święcie jazzu. Poza regularnymi koncertami, odbędą się również warsztaty ze studentami i studentkami Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zwieńczone wyjątkowym występem otwierającym festiwal, taneczno-muzyczny projekt organizowany wraz z Gdańskim Festiwalem Tańca, przedpołudniowy koncert Hani Derej przeznaczony dla uczniów i uczennic, a także wyciszające słuchanie saksofonowej medytacji w Galerii Żak.

Festiwal otworzy projekt specjalny, zainicjowany podczas marcowej edycji Jazz Jantaru. Rezydująca w Gdańsku amerykańska saksofonistka Zoh Amba przeprowadziła wówczas warsztaty ze studentami i studentkami Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, rezultatem czego był otwierający wydarzenie improwizowany występ z wybranymi osobami. Tym razem na czele Jantar aMuz Band stanie argentyńska saksofonistka i eksperymentatorka Ada Rave.



W programie kilka powrotów artystów i artystek, którzy w Klubie Żak czują się jak u siebie w domu – po raz szósty wystąpi Mary Halvorson i po raz dziewiąty rekordzista, Vijay Iyer, ale obydwoje za każdym razem wracają z nowymi projektami, pozwalającymi poznać ich jako jeszcze innych, niezmiennie zaskakujących artystów. Iyer – podobnie jak w 2017 roku – scenę będzie dzielił z żywą legendą jazzu, Wadadą Leo Smithem, ale w repertuarze z tegorocznego, znakomitego albumu „Defiant Life”. Smith z kolei choć w tym roku będzie obchodził osiemdziesiąte czwarte urodziny, wystąpi tego samego wieczoru dwukrotnie, również premierowo w duecie z pianistką Sylvie Courvoisier. Do Żaka wróci także Theon Cross, tubista Sons of Kemet, tym razem w innej roli, bo jako lider własnego zespołu.



Natomiast po raz pierwszy na Jazz Jantarze gościć będzie jeden z najważniejszych amerykańskich zespołów fusion, Kneebody. Nawet ta – i tak obszerna – szufladka jest dla niego jednak zbyt ciasna, w końcu stojący za nim muzycy współpracowali z tak różnorodnymi postaciami, jak Tigran Hamasyan, Louis Cole, Wayne Krantz, George Harrison, Chaka Khan, Sting, Terence Blanchard, Daedelus, Snoop Dogg, Prince, Steve Coleman, Pearl Jam, Tim Berne, Ravi Coltrane, Dave Douglas, Beck czy Joshua Redman.



Usłyszymy również The Young Mothers – amerykański zespół norweskiego basisty Ingebrigta Håkera Flatena, który wydał w tym roku doskonale przyjęty przez fanów i media album „Better If You Let It”. Po raz pierwszy zaprezentuje się także w Polsce tajemniczy, brytyjski Codex Serafini, którego członkowie i członkini nie zdradzają personaliów, a na scenie noszą maski.



Nie zabraknie akcentów rodzimych – Emil Miszk przedstawi nowy projekt, Modulaire, który z założenia ma nieustannie ewoluować, a do jego pierwszego wcielenia zaproszeni zostali muzycy z Danii i Norwegii. Istotne miejsce – jak zawsze – zajmują również młode polskie zespoły, tym razem będą to Zygmunt Pauker Trio, który nagrał w tym roku udany, łączący wiele gatunków debiutancki album; kwintet Hani Derej, dla której 2025 rok okazał się przełomowy (otrzymała podwójne Grand Prix Ladies' Jazz Festival w Gdyni, Główną Nagrodę w plebiscycie Sanki Gazety Wyborczej czy Główną Nagrodę konkursu Talentów Jazzowych na 21. Wiośnie Jazzowej Zakopane 2025); a także trójmiejski JuMa (sceniczna premiera nowego albumu) i laureaci XXVI. Przeglądu Jazzowego Sax Clubu Przemka Dyakowskiego.



Nowym przedsięwzięciem będzie kolejny powołany przez festiwal zespół – Vernacular Jantar Group. Pomysł zrodził się podczas tegorocznej Nocy Muzeów, kiedy szukano sposobu na zaprezentowanie dwóch flagowych imprez Klubu Żak – Festiwalu Jazz Jantar oraz Gdańskiego Festiwalu Tańca. Łączy je improwizacja oraz poczucie tworzenia wspólnoty w improwizowaniu. Zarówno w muzyce, jak i w tańcu stanowi pewnego rodzaju język wernakularny, czyli taki, który służy do komunikacji codziennej w obrębie danej społeczności. Stąd nazwa projektu, a od tradycyjnego koncertu różni go również odejście od typowego podziału na scenę i publikę. To będzie zaskakujące i w dodatku niebiletowane wydarzenie, w którym zatarte zostaną wszelkie granice.



Kolejny nowym projektem jest Jantar Navel-Gazing, czyli wspólna medytacja do saksofonowej improwizacji Patrycji Tempskiej, która dla wypoczywającej na matach i poduchach publiczności Jazz Jantaru odegra łagodny set w godzinach popołudniowych. Również w tym relaksacyjnym wydarzeniu będzie można wziąć udział nieodpłatnie.



Do tego jeszcze koncert dla młodzieży w wieku szkolnym zorganizowany w Kinie Żak i Jantar Talks, czyli rozmowy o jazzie w Kawiarni Żak prowadzone przez Mery Zimny, dziennikarkę radia Jazzkultura i magazynu Jazz Forum.





