IGRZYSKA WOLNOŚCI 2025 - "Czas niepewności"

Prawie 170 wydarzeń: dyskusji, spotkań, warsztatów i koncertów czeka na uczestniczki i uczestników 12. Igrzysk Wolności w Łodzi. Wśród gości jednego z najważniejszych festiwali idei w tej części Europy są m.in. George Clooney, Georgi Gospodinow, Szczepan Twardoch, Natalia Hatalska czy Aleksander Kwaśniewski.

Zaplanowane na weekend 24-26 października w EXPO Łódź Igrzyska Wolności, w tym roku odbywające się pod hasłem „Czasu niepewności”, to spotkanie ludzi ciekawych świata i głodnych nowych idei – interdyscyplinarne forum od 2014 roku gromadzące przedstawicielki i przedstawicieli świata kultury, biznesu i życia publicznego z kraju i zagranicy oraz szeroką publiczność wokół promowania demokratycznych wartości i wizji świata opartego na wolności i dialogu.

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa pod względem liczby i charakteru wydarzeń oraz rangi prelegentek i prelegentów. Do Łodzi przyjadą wybitne osobistości krajowej i światowej polityki, ekonomii, nauki, kultury i show-biznesu, które spotkają się z publicznością w rozmowach o tym, jak w niespokojnych czasach budować systemową odporność: skuteczniej mierzyć się z konfliktami zbrojnymi, kryzysami gospodarczymi, zmianą klimatu, presją migracyjną, potencjalnymi zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem AI, a także z osobistym lękiem.

Gwiazdą imprezy będzie George Clooney, hollywoodzki aktor, reżyser, producent i działacz humanitarny, który w sobotni wieczór spotka się z Leszkiem Jażdżewskim w rozmowie o demokracji, obywatelskim zaangażowaniu i odwadze cywilnej.

W programie są liczne debaty eksperckie poświęcone geopolityce, relacjom transatlantyckim oraz bezpieczeństwu Europy i Polski, w tym roku z udziałem m.in. Ministra Spraw Zagranicznych Radka Sikorskiego, byłego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, eurodeputowanego Michała Szczerby, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Melindy Simmons, profesora Jana Zielonki, profesor Katarzyny Pisarskiej z Warsaw Security Forum, Heleny Quis z Fundacji Bertelsmanna, Edwarda Lucasa z „The Economist” czy Matta Kaminskiego z „POLITICO”. Ważne miejsce zajmą debaty bezpośrednio poruszające temat funkcjonowania w warunkach toczących się konfliktów („Wojna w Ukrainie widziana z frontu”, „Wojna dronów” czy „Jak być wolnym w czasie wojny” z udziałem Myroslawy Gongadze i Patrycji Sasnal) oraz zagrożeniu populizmem i faszyzacji życia publicznego („Jak zatrzymać brunatna falę”: Adam Bodnar, Jarosław Kurski). Będą rozmowy o polityce Chin („Globalny chiński ekspansjonizm”, Silvia Mercado, Daria Impiombato, Alicja Bachulska), Ameryce Łacińskiej („La Libertad. Wolność i populizm”, Ricardo Cayuela, Maite Rico Francia, Carlos Granés, Santiago Roncagliolo) i Bliskim Wschodzie („Pax Hebraica”, Agnieszka Bryc, Agnieszka Zagner, Mariusz Zawadzki, Łukasz Wójcik).

Gościnie i goście IW2025 będą rozmawiać także o konkurencyjności Europy w kontekście raportu Draghiego, krajowym budżecie, motorach rozwoju polskiej gospodarki (dyskusja z wprowadzeniem ministra Andrzeja Domańskiego, z udziałem Marka Belki, Roberta Kropiwnickiego i Szymona Midery), deregulacji i zasadności funkcjonowania państwowych monopoli (m.in. Henryka Bochniarz i Beata Stelmach), spółkach Skarbu Państwa (Klaudia Jachira, Szymon Osowski) i polityce klimatycznej (Susi Dennison, Kamila Luttelmann, Antoni Bielewicz).

Nie zabraknie debat o istotnych sprawach społecznych: związkach partnerskich (dyskusja z udziałem Joanny Senyszyn), kredytach hipotecznych (Magdalena Biejat), wykluczeniu komunikacyjnym (Bartłomiej Austen, Olga Gitkiewicz), dostępności (Justyna Białowąs, Sylwia Gregorczyk–Abram), psychowaschingu (Joanna Gutral, Marta Niedźwiecka), szkole i dzieciach w kontekście bezpieczeństwa w sieci i ochrony przed dezinformacją (Monika Rosa z sejmowej Komisji Dzieci i Młodzieży, Wiktoria Nowak z OFF School, Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę czy Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon).

W dyskusji o tym, jak nauka i kultura mogą przekrzyczeć MAGA, spotkają się rektorki i rektorzy łódzkich uczelni, o kulturze jako fundamencie demokracji będzie rozmawiać Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska, o liberalizmie: Jan Werner Mueller. Będą rozmowy języku – trudnych wyborach między poprawnością a słusznością (Paulina Mikuła, Izabela Saryusz-Skąpska), marzeniach (debata o raporcie „O czym marzą Polki i Polacy, a czego się boją”), o męskości z Markiem Kondratem i o śmiechu z Matyldą Damięcką, Abelardem Gizą i Andrzejem Saramonowiczem). W filozoficznych dysputach na czas niepewności spotkają się Natalia Hatalska i Natalia deBarbaro, Katarzyna Boni i Andrzej Leder.

Nowością jest scena podcastowa Orange i Polityki Insight: w sobotę na żywo specjalne igrzyskowe odcinki m.in. „Podcastexu”, „Kopalni”, „Raportu o stanie świata”, „Gutral Gada”, „Crazy Nauka”, „Wartości dodanej”, „Nasłuchu” czy „Z dystansu” z udziałem Alastaira Campbella. W niedzielę scenę przejmą media Agory z odcinkami specjalnymi „W razie W”, „Z bliska” Małgorzaty Rozenek czy „Pisarze” Mikołaja Lizuta, a także Miłosz Wiatrowski-Bujacz w rozmowie o dezinformacji oraz Olga Leonowicz i były Ambasador USA w Polsce MarkBrzeziński w rozmowie o partnerstwie w polityce z Natalią Waloch.

Nie zabraknie też rozmów o regionie – w programie są realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego debaty dotyczące rozwoju kolei i roli CPK, strategii transformacji dla Bełchatowa, strategii wobec depopulacji województwa czy perspektyw rozwoju w kontekście rewolucji AI.

Igrzyska Wolności 2025 to także dofinansowana w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” ścieżka literacka pod hasłem „Książki na czas niepokoju”: 17 spotkań autorskich, w tym z Geogrim Gospodinowem, bułgarskim pisarzem i poetą, jednym z najważniejszych głosów literatury współczesne; Megan Nolan – świetnie recenzowaną irlandzka pisarką młodego pokolenia; Vincenzo Latronico, autorem nominowanego do międzynarodowego Bookera „Do perfekcji”; Kristiną Sabaliauskaitė, uznaną litewską powieściopisarką, znaną z monumentalnej tetralogii historycznej „Silva Rerum”; Szczepanem Twardochem, Joanną Kuciel-Frydryszak, Markiem Bieńczykiem, Julem Łyskawą i innymi. W programie ścieżki są także panele dyskusyjne podczas których będzie można spotkać się z m.in. z Anną Bańkowską, Magdaleną Pytlak, Tomaszem Pindelem, Wojciechem Szotem, Pauliną Małochleb i Maciejem Jakubowiakiem, Borysem Lankoszem i Zygmuntem Miłoszewskim. Nowością są masterclasses – warszaty pisarkie, które poprowadzą Renata Lis i Joanna Gierak-Onoszko.

Wieczorami – dzięki wsparciu w ramach programu MKiDN „Muzyka” – dla uczestniczek i uczestników wystąpią: Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico w koncercie „Amore assoluto per Ennio”, Natalia Muianga oraz łódzki zespół Współgłosy – jedno z najbardziej fascynujących i znaczących zjawisk artystycznych na współczesnej polskiej

i europejskiej scenie kulturalnej, łączące uznanych muzyków jazzowych, osoby aktorskie oraz chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Imprezę rozpocznie power speech Jurka Owsiaka, zakończenie organizatorzy trzymają jeszcze w tajemnicy.

Pełen program i bilety dostępne na STRONIE ORGANIZATORA.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Liberté!, Miastem Gospodarzem – Łódź, Partnerami Strategicznymi: Łódzkie Centrum Wydarzeń i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.