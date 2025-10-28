Nagroda im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego

W ostatnią środę wręczyliśmy w naszej redakcji Nagrodę Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego – po raz pierwszy w nowej podwójnej formule. Nagrodę im. Jerzego Zimowskiego za Dzielność Obywatelską otrzymała redakcja Orientuj.się – za upowszechnianie wiedzy o współczesnym świecie w sposób kompetentny i odpowiedzialny, a zarazem przystępny dla młodego pokolenia. Natomiast Nagroda im. Janiny Paradowskiej za Dzielność Publicystyczną przypadła Jarosławowi Kurskiemu, byłemu pierwszemu zastępcy redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” – za wierność etosowi dziennikarskiemu i demokratycznym wartościom, za autorską i redaktorską niezależność.

W materiałach wideo Orientuj.się młodzi prowadzący rozmawiają z politykami i o polityce. Jak mówił w laudacji prof. Andrzej Rychard, „oprócz refleksu, wykazują się refleksją”. „Grupa młodych osób postanowiła skierować się do odbiorców takich jak oni i opowiadać o polityce. W ich przypadku wygląda to wiarygodnie” – podkreślał profesor.

„Nie lubimy mówić, że tłumaczymy młodym świat. Mamy potrzebę wprowadzania świata polityki do świata młodych. Zadajemy politykom pytania i absurdalne, i poważne” – tłumaczyła Aleksandra Walczak, odbierając wraz z zespołem nagrodę.

Laudację na cześć Jarosława Kurskiego wygłosił redaktor naczelny POLITYKI Jerzy Baczyński. „Dobra publicystyka jest koroną dziennikarstwa, jest czymś, do czego dochodzi się po latach praktyki, a i tak nie wszystkim to jest dane” – zaznaczał. I podkreślał: „Jarosław Kurski, jak wcześniej Marian Turski, przypomina, by nie być obojętnym. Mówi: »Nie ma fatalizmu polskich dziejów, są dzieje głupoty w Polsce«. To jest opis, przestroga, wyzwanie. Dobra publicystyka jest jak łyk zimnej wody. W przypadku Jarka kubeł zimnej wody”.

Laureat zadeklarował, że utożsamia się z poczuciem obywatelskiej troski o państwo, jakie pielęgnowała patronka nagrody nasza nieodżałowana redakcyjna koleżanka Janina Paradowska. „Polityka to nie event, widowisko, narracja, marketing, machiawelizm przedstawiany jako cnota. Nie, to poważna sprawa” – mówił. Dodawał też, że: „Zaprzeczeniem dzielności jest symetryzm. Uśpiony bakcyl symetryzmu jest w nas samych. A faszyzm nadchodzi, bo liberalna demokracja mu na to pozwala”.

Więcej informacji o Nagrodzie, jej laureatach i Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego na: jankajerzyfundacja.pl

(J. HALC)