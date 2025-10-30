Od 6 do 11 listopada po raz szesnasty we Wrocławiu odbedzie się TAURON American Film Festival, który prezentuje najciekawsze dzieła amerykańskie z Cannes, Wenecji, Berlina, Rotterdamu, Toronto i najważniejszych festiwali w USA: Sundance, SXSW, Tribeca.

Kultowe amerykańskie przedmieścia wyznaczają rytm tegorocznej identyfikacji wizualnej i samej opowieści, w którą organizatorzy ubrali narrację o programowych nowościach. W programie 16. AFF znalazło się aż 137 filmów o łącznym czasie trwania 12001 minut! Aż 35 tytułów będzie można zobaczyć po raz pierwszy na polskich ekranach, a 17 to europejskie premiery. Będzie je można obejrzec przez 6 festiwalowych dni we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty, a od 23 listopada przez 13 dni na na platformie NH VOD.

Podstawową misją AFF-u jest prezentowanie niezależnych, autorskich perełek z USA, które rzadko przedostają się na polskie ekrany przez szczelne sito mainstreamu. Kino z ducha hollywoodzkie ma jednak swoje stałe miejsce w programie: od lat organizatorzy udowadniają, że Fabryka Snów również produkuje wiele wspaniałych filmów, gdzie wielki budżet łączy się z wielkim talentem. Wśród tegorocznych hitów są m.in.: Christy Davida Michôda, z rewelacyjną Sydney Sweeney po wizualnej przemianie; Blue Moon Richarda Linklatera (duet: Ethan Hawke – Andrew Scott) i The History of Sound Olivera Hermanusa (duet: Paul Mescal – Josh O’Connor) – dwie opowieści o miłości do muzyki i miłości poprzez muzykę; Zgiń, kochanie (Die, My Love) Lynne Ramsay – tu z kolei o miłości destrukcyjnej (choć organizatorzy zapewniają, że widzowie pokochają Jennifer Lawrence i Roberta Pattinsona jeszcze bardziej); czy Mastermind Kelly Reichardt – przewrotną komedię o próbie zdobycia miłości w rodzinie poprzez zuchwałą kradzież. Ci, którzy lubią filmowe towarzystwo znanych i lubianych, celebrytów, którzy mimo gwiazdorskiego statusu są bliscy i przyjemnie swojscy, będą mogli obejrzec nowe filmy m.in. Willema Dafoe (Późna sława [Late Fame]), Chena Changa (Lucky Lu), Jaya Duplassa (reżyser Oszołomów z Baltimore [The Baltimorons]), Juliette Lewis (By Design) czy nagrodzonej Srebrnym Niedźwiedziem na Berlinale’25 Rose Byrne (Kopnęłabym cię, gdybym mogła [If I Had Legs I’d Kick You]; ta rola to prawdziwe trzęsienie ziemi!).

Szczegółowy opis programu dostepny jest tu.

Ważną częścia festiwalu są spotkania i rozmowy z twórcami i twórczyniami. W tym roku do Wrocławia przyjedzie dwoje laureatów Indie Star Award - Susan Seidelman i Alexandre O. Philippe, którzy poprowadzą masterclassy oraz przeszło 24 twórczyń i twórców festiwalowych filmów i liczne gościnie i goście wydarzeń towarzyszących. Pełna lista nazwisk dostępna jest tu.

Bilety mozna kupić tu, a karnety online tu.