Zapraszamy do Katowic

Gdzie znajduje się centrum nauki w Polsce? Jeśli mówimy o końcu roku, to na Śląsku. W dniach 6–8 grudnia odbędzie się bowiem 9. Śląski Festiwal Nauki Katowice.

Z jakim rozmachem przygotowane jest to wydarzenie? Na gości czekać będzie 25 scen, ponad 200 stanowisk pokazowych, liczne wystawy i koncerty oraz warsztaty i konkursy.

Czy ktoś, kto był na ŚFN w poprzednich latach, znajdzie dla siebie coś nowego? Oczywiście. Strefy specjalne: science fiction, filmową, profilaktyki zdrowia oraz eksperymentów. A także: laboratorium psychologiczne, czyli przestrzeń demonstracji ważnych i ciekawych badań eksperymentalnych psychologii.

A skoro o psychologii mowa, zaplanowano także spektakl o etyce badań inspirowany kontrowersyjnym eksperymentem więziennym z 1971 r., przeprowadzonym przez zespół prof. Philipa Zimbardo ze Stanford University.

Jak co roku najważniejsi podczas ŚFN są jednak ludzie. Wśród ponad 2000 naukowców i popularyzatorów znajdą się goście specjalni, w tym: dr Sławosz Uznański-Wiśniewski (European Space Agency), Katie Steckles (Manchester Metropolitan University), Michael Fowler (Technische Universität Berlin), prof. Takaharu Tezuka (Tokyo City University), prof. Davide Ruzzon (University of Venice) oraz prof. Włodzisław Duch z World Academy for Artificial Consciousness (na scenie naszego portalu popularnonaukowego Pulsar, który jest partnerem strategicznym festiwalu).

Udział w festiwalu jest bezpłatny (wejściówki można pobrać ze strony: slaskifestiwalnauki.pl), część wydarzeń wymaga jednak odrębnej rejestracji.