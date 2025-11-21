Dasz się zaprosić do świata pełnego eksperymentów? Śląski Festiwal Nauki Katowice ma do niego klucz

Ponad 25 scen, liczne warsztaty, koncerty, spotkania z inspirującymi ludźmi z całego świata oraz tysiące uczestników i uczestniczek. Brzmi jak opis kultowego festiwalu muzycznego?

Z małym wyjątkiem – pierwsze skrzypce będzie grała nauka. Już po raz dziewiąty w Katowicach odbędzie się największy festiwal popularnonaukowy w Polsce i jeden z największych w Europie, w którym co roku bierze udział blisko 3000 naukowców i naukowczyń występujących przed ponad 70 000 publicznością. Robi wrażenie? A to dopiero początek.

Spotkajmy się!

Na początek coś, co już teraz warto zapamiętać albo (dla pewności) wpisać w kalendarz – 9. Śląski Festiwal Nauki Katowice odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2025 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Znasz już datę i miejsce, więc pora na kolejną sprawę – co tak właściwie będzie się w tych dniach działo? Z całą pewnością, zgodnie z hasłem tegorocznej edycji Festiwalu – „Eksperymentuj!” – będziemy podążać właśnie tą drogą.

Chcemy zaprosić Cię do świata, w którym samodzielne poszukiwanie wiedzy i otwartość na nowe doświadczenie może być początkiem świetnej przygody – trwającej dłużej niż przez jeden, grudniowy weekend. Przecież badanie, próbowanie i poszukiwanie odpowiedzi jest nie tylko domeną naukowców i naukowczyń, ale również każdej i każdego z nas!

Program Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice pełen znanych hitów. Nie zabraknie też nowości

Głównym celem Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice jest promowanie wiedzy i nauki w przystępny sposób. Wydarzenie odbywa się od 2016 roku, a Festiwal niezmiennie zaskakuje uczestników i uczestniczki czymś nowym. Nie inaczej jest i tym razem.

Oprócz atrakcji i formatów znanych z poprzednich edycji, w tym roku dowiesz się więcej o najpopularniejszych badaniach oraz przyjrzysz się bliżej eksperymentowaniu z materiałami, zmysłami, a nawet świadomością.

Porozmawiamy o tym, co ważne, nowe, ciekawe. Dotkniemy różnych obszarów wiedzy: medycyny i zdrowia, nauk humanistyczno-społecznych, nauk ścisłych, techniki, sztuki, przyrody oraz kultury fizycznej. Będziemy eksperymentować, bawić się nauką, a nawet.. tworzyć eliksiry, malować na szkle i ćwiczyć jogę śmiechu.

Pojawi się kilka nowych stref specjalnych – Science Fiction, filmowa, badań profilaktycznych czy Gabinet Planowania Przyszłości. Wspólnie będziemy mogli przekroczyć próg laboratorium psychologicznego, które stanie się domem ważnych i ciekawych badań z zakresu tej dziedziny nauki.

Na odwiedzających festiwalową przestrzeń tradycyjnie czekać będą Scena Pulsar, Przystanki Nauka oraz Scena Nauka. To Lubię: Potęga Eksperymentów – przygotowana we współpracy z dr. Tomaszem Rożkiem, ambasadorem ŚFN Katowice.

Nie zabraknie Rynku Idei Miasta Nauki, dzięki któremu w jednym miejscu, uzyskasz dostęp do atrakcji odbywających się aż na sześciu scenach. Wystarczy, że połączysz się z wybraną sceną poprzez system słuchawkowy. Mała podpowiedź – zabierz na Festiwal naładowany telefon oraz słuchawki, przydadzą się!

Uwadze polecamy także Scenę Silesian Hall of Fame, czyli miejsce, w którym spotkasz naukowczynie i naukowców ze śląskich uczelni, którzy podzielą się odkryciami oraz odsłonią tajniki swojego warsztatu badawczego.

Mamy też coś dla fanów i fanek muzyki. 5 grudnia w godz. 19:00 – 22:00, w festiwalowej przestrzeni odbędzie się wyjątkowa audycja Radia 357. W Liście Piosenek 357, oprócz utworów wybranych przez słuchaczy w głosowaniu, pojawią się rozmowy z wyjątkowymi gośćmi oraz… tajemnice ŚFN.

Tegoroczna edycja to ponad 25 scen, 200 stanowisk pokazowych, liczne warsztaty, wystawy, koncerty, wykłady i strefy specjalne – nie sposób wszystkiego wymienić, ale gwarantujemy, że będzie w czym wybierać. Listę wszystkich atrakcji oraz wydarzeń znajdziesz w programie Festiwalu.

My też mamy headlinerów! Kogo spotkasz na ŚFN Katowice?

Podczas tegorocznej edycji festiwalu wiedzą podzieli się ponad 2000 naukowców i naukowczyń z różnych zakątków świata, wśród których nie zabraknie mocnej reprezentacji z wszystkich uczelni zaangażowanych w organizację Festiwalu. Każdego i każdą z nich charakteryzuje pasja do nauki, którą zaprezentują podczas wykładów, warsztatów i pokazów.

Dodatkowo, wśród nich pojawią się goście specjalni, m.in.:



dr inż. Konrad Skotnicki (znany w sieci jako „doktor z TikToka”),

(znany w sieci jako „doktor z TikToka”), Wojciech Mann (Radio Nowy Świat),

(Radio Nowy Świat), Takaharu Tezuka (Tokyo City University)

(Tokyo City University) dr Katie Steckles (matematyczna z Manchester Metropolitan University),

(matematyczna z Manchester Metropolitan University), dr Sławosz Uznański-Wiśniewski (European Space Agency),

(European Space Agency), Goof Buijs (UNESCO),

(UNESCO), Fiona Zisch (University College London)

(University College London) Ginny Smith (University of Cambridge, Braintastic)

(University of Cambridge, Braintastic) dr Alex Baker (University of Warwick)

(University of Warwick) Piotr Jaxa (operator filmowy i fotograf)

(operator filmowy i fotograf) dr Anna Łosiak (Instytut Nauk Geologicznych PAN)

(Instytut Nauk Geologicznych PAN) Davide Ruzzon (University of Venice),

(University of Venice), dr Agnieszka Jankowiak-Maik (znana w sieci jako „Babka od histy”),

(znana w sieci jako „Babka od histy”), Artur Chmielewski (NASA Jet Propulsion Laboratory),

(NASA Jet Propulsion Laboratory), dr hab. Irena Lipowicz (Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2010-2015)

(Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2010-2015) dr hab. Maciej Szpunar (Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE).

Doceniamy naukowców i naukowczynie

Podczas święta nauki nie może zabraknąć konkursów. To świetna okazja, aby wyróżnić osoby, które przyczyniają się do rozwoju i popularyzowania nauki, pracują nad rozwiązaniami mającymi ułatwić innym życie. Lista tegorocznych konkursów wygląda imponująco:

Śląska Nagroda Naukowa,

POP Science ,

, OFF Science – Przegląd Garażowych Wynalazków,

sChOOL Science – Fundusze Europejskie dla Młodych,

Myśl i działaj – Studenckie Projekty Naukowe,

Invent the future. Katowice – Miasto Nauki Przyszłości.

Tegoroczna edycja ŚFN stanie się także domem dla I Kongresu POP Science oraz Akademii Kompetencji Popularnonaukowych, które realizowane są w ramach projektu POP Science – projektu koordynowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem Kongresu jest zintegrowanie środowiska popularyzatorów nauki oraz organizatorów wydarzeń popularnonaukowych w Polsce – bo przecież nauka jest naszym wspólnym dobrem. Akademia Kompetencji Popularnonaukowych to cykl szkoleń, warsztatów i spotkań skierowanych do popularyzatorów, a także organizatorów wydarzeń popularnonaukowych.

Harmonogram Śląskiego Festiwalu Naukowego Katowice

Podsumujmy powyższe i dorzućmy konkretniejszą rozpiskę – tak, aby łatwiej było ułożyć plany.

W sobotę, 6 grudnia widzimy się warsztatach, pokazach i wykładach od godziny 12:00 do 18:00. O godz. 18:00 zapraszamy na Koncert ,,Dźwięki Wiedzy” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Politechniki Śląskiej. Muzycy pod batutą Miłosza Korpola przeprowadzą Was przez różne style muzyczne od klasyki, przez muzykę filmową, po rytmy latynoamerykańskie. O godz. 19:00 rozpocznie się widowisko otwierające tegoroczny Festiwal – „EXPERYMENT” w reżyserii Piotra Jankowskiego. Spektakl jest inspirowany słynnym eksperymentem więziennym z 1971 r., przeprowadzonym przez grupę psychologów Uniwersytetu Stanforda pod przewodnictwem prof. Philipa Zimbardo. Po spektaklu odbędzie się rozmowa o nauce „Granice pewności – do czego jesteśmy zdolni?”, podczas której razem z ekspertami przyjrzymy się temu, jak daleko jesteśmy gotowi się posunąć, by poznać prawdę o człowieku.

7 grudnia, czyli w niedzielę, zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego już od godziny 10:00, gdzie przez kolejne 8 godzin nie zabraknie atrakcji.

8 grudnia to dzień dedykowany szkołom i uczelniom. Co ważne, w tym przypadku konieczna jest wcześniejsza rejestracja grup.

Odbierz bezpłatną wejściówkę na ŚFN Katowice

Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Rejestrując się za pomocą formularza, możesz odebrać indywidualną wejściówkę. Tym samym otrzymasz garść pomocnych informacji dotyczących m.in. programu. Co więcej, osoby zarejestrowane będą mogły uzyskać bilet uprawniający do bezpłatnego przejazdu na 9. ŚFN komunikacją miejską ZTM (dotyczy osób powyżej 16. roku życia).

Większość wydarzeń jest dostępna bez dodatkowej rejestracji. Jedynie na niektóre z nich obowiązują zapisy – to za sprawą ograniczonej liczby miejsc. Mowa m.in. o warsztatach oraz spektaklu „EXPERYMENT”.

Odważ się eksperymentować i dołącz do 9. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice!

W ubiegłorocznej odsłonie Festiwalu wzięło udział blisko 68 tysięcy pasjonatek i pasjonatów nauki. Ile będzie nas w tym roku? Wpadnij, aby się przekonać! Widzimy się 6-8 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Jeśli chcesz być na bieżąco nie tylko z festiwalowymi, ale także naukowymi nowinkami, zajrzyj do naszego newslettera „Supernova”. Znajdziesz w nim m.in. wywiady z gośćmi ŚFN oraz doniesienia o ciekawych badaniach i artykułach naukowych. Link do zapisania się znajdziesz tutaj.