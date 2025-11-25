Wybitny pulsar

Trzeba wejść do budynku, przejść przez hol, ruchomymi schodami wjechać na piętro. I spojrzeć przed siebie. W takim właśnie miejscu podczas Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice ma swoją scenę pulsar – nasz portal popularnonaukowy. Scenariusz odbywających się na niej wydarzeń był przez trzy poprzednie lata taki sam. W tym roku postanowiliśmy go rozszerzyć.

Zapraszamy, oczywiście, na rozmowy: w sobotę 6 grudnia w godz. 12–18, w niedzielę 7 grudnia w godz. 11–18. Czułość neandertalczyka, Marzenie o dyktaturze, Tajemnica wielkiego kliknięcia, Kres wyobraźni, Prawo do orgazmu – to tylko niektóre z tematów, które poruszać będziemy z naszymi gośćmi. A będą nimi m.in. archeolożka prof. Małgorzata Kot, wirusolog prof. Krzysztof Pyrć, fizyk prof. Wodzisław Duch, astronomka dr Agata Karska, historyk techniki prof. Sławomir Łotysz i psycholożka moralności prof. Mariola Paruzel-Czachura, laureatka tegorocznej Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii Nauki społeczne.

Nowością będzie kino pulsara. Pokażemy w nim dwa filmy z Docs+Science, czyli sekcji naukowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Seanse dokumentów „Einstein na fali” (sobota, godz. 16) oraz „Życie i inne problemy” (niedziela, godz. 15) będą punktem wyjścia do debat o naukowych frustracjach i zachwytach oraz istocie życia i gatunku ludzkim. Przygotowaliśmy także nietypowy punkt w naszym planie – wszak rozszerzenie miało być twórcze. Szczegółów jednak nie zdradzimy. Wszystko się okaże w niedzielę o godz. 13.

Jest jeszcze jedna – niezwykle dla nas miła – okoliczność, z powodu której ta edycja ŚFN będzie szczególna: w sobotę o godz. 17.05 pulsar odbierze Nagrodę Specjalną POP Science 2025 – Wybitny Popularyzator Nauki.

Wstęp na festiwal jest bezpłatny (wejściówki można pobrać ze strony: www.slaskifestiwalnauki.pl).