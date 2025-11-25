Laur dla polskiej przedsiębiorczyni

Miło nam odnotować, że dr Irena Eris, utalentowana polska przedsiębiorczyni, a także członkini Kapituły Obywatelskiej Nagród Naukowych POLITYKI i jedna z fundatorek naszej Nagrody, została uhonorowana tytułem Doctor Honoris Causa Szkoły Głównej Handlowej. Jedna z najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce wyróżniła twórczynię znanych i uznanych marek kosmetycznych należących do Grupy Dr Irena Eris, za jej czterdziestoletnią działalność i zbudowanie unikalnej firmy opartej na innowacji, jakości i odpowiedzialności. Równolegle podkreślono jej „kluczową rolę w umacnianiu międzynarodowej pozycji polskiego sektora kosmetycznego, konsekwentne inwestowanie w badania naukowe oraz zaangażowanie w działalność społeczną, w tym aktywne wspieranie kobiet”.

Jak podkreślał rektor SGH prof. Piotr Wachowiak, jest to pierwszy w historii tytuł Doctor Honoris Causa przyznany przez uczelnię za zasługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i biznesu, co czyni tę decyzję przełomową również w kontekście akademickim.

Odbierając wyróżnienie, dr Irena Eris podkreślała: „Tytuł Doctor Honoris Causa to dla mnie symboliczne domknięcie pewnego kręgu – od uczennicy pełnej wątpliwości, przez kobietę pełną determinacji, aż po przedsiębiorczynię, która pragnie pozostawić coś trwałego. To także zobowiązanie, by nie ustawać w rozwoju, by dzielić się doświadczeniem i wspierać nowe pokolenia”.