„Polityka” niezmiennie numerem 1

Miło nam poinformować, że według najnowszych danych spółki Polskie Badania Czytelnictwa „Polityka” odnotowała najwyższą sprzedaż spośród wszystkich tygodników opinii w Polsce również w trzecim kwartale 2025 r. Z wynikiem 70,8 tys. średnio sprzedanych wydań była tym samym najchętniej kupowanym tytułem w segmencie.

Na drugim miejscu w zestawieniu tradycyjnie znalazł się „Newsweek” – ze średnią sprzedażą na poziomie 57,5 tys. egz. Pozostałe tygodniki społeczno-polityczne i tym razem były daleko w tyle: „Do Rzeczy” sprzedawało 23,9 tys. egz., „Sieci” – 23,7 tys. egz., „Gazeta Polska” – 22,9 tys. egz., „Tygodnik Powszechny” – 19,5 tys. egz.

„Polityka” wypada również najlepiej pod względem sprzedaży wydań cyfrowych (tzw. e-wydań). Głównie za sprawą Polityki Cyfrowej w trzecim kwartale br. zanotowaliśmy średnią sprzedaż na poziomie 26,6 tys. egz. Drugie miejsce i tu przypadło „Newsweekowi” – 24,4 tys. egz. Natomiast żaden z pozostałych tytułów nie przekroczył progu 7 tys. średnio sprzedanych egzemplarzy.