Nagrody Historyczne im. Mariana Turskiego: przyjmujemy zgłoszenia!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do 67. edycji Nagród Historycznych POLITYKI im. Mariana Turskiego. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach za książki o tematyce historycznej, dotyczącej najnowszej historii Polski (po 1914 r.):

– prace naukowe,

– prace popularnonaukowe,

– wydawnictwa źródłowe,

– pamiętniki, relacje, wspomnienia,

– debiuty w pracach naukowych i popularnonaukowych.

Zgłoszenia powinny dotyczyć książek i publikacji, które w metryczce mają wpisany rok wydania 2025. Nie nagradzamy wznowień i reedycji; w przypadku wydawnictw kilkutomowych wydawanych na przestrzeni lat czekamy na ukazanie się ostatniego tomu. Dopuszczamy do konkursu przetłumaczone na język polski książki autorów zagranicznych. Do zgłoszeń nie jest wymagany specjalny formularz. Prosimy o sporządzenie listy zgłaszanych pozycji (autor, tytuł, wydawnictwo, kontakt telefoniczno-mailowy) i wysłanie jej na adres: nh@polityka.pl. W przypadku prac naukowych (monografii) prosimy o dołączenie recenzji naukowej (również wewnętrznych) książki. Będziemy także wdzięczni za wyodrębnienie autorów debiutujących, ułatwi to nam odpowiednie zaklasyfikowanie książki.

Dodatkowo prosimy też o przesyłanie dwóch egzemplarzy każdej ze zgłoszonych pozycji na adres redakcji:

Tygodnik POLITYKA

ul. Słupecka 6

02-309 Warszawa

z dopiskiem:

Nagrody Historyczne Polityki.

Na zgłoszenia czekamy do 30 stycznia 2026 r. Przyznanie nagród nastąpi w maju 2026 r.