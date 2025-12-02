Gustaw zaprojektował okładkę. Jesteśmy dumni, że „Polityka” łączy pokolenia

Chciałabym się z Państwem podzielić dziełem naszego syna Gustawa, lat 7. Gustaw fascynuje się książkami, dużo rysuje, tworzy komiksy. Mając niespełna 3 lata, płynnie czytał. Dziś żywo zainteresowany jest sytuacją w Polsce, a co za tym idzie – smutno mu z powodu wyników czerwcowych wyborów. Przygląda się bacznie przebiegowi wydarzeń w kraju. Czasem sięgnie również do tygodnika „Polityka”. Tak, trochę ojciec go zaraził. I dobrze! A my jako rodzice również się przyglądamy jego rozwojowi. Patrząc na jego kolejne dzieło, można uznać, że całkiem dobrze metaforycznie podszedł do tematu sytuacji i zachowań w pałacu na Krakowskim Przedmieściu.

HANNA KUCHARSKA, MAMA GUSTAWA KUCHARSKIEGO, AUTORA OKŁADKI

Od redakcji: Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pogratulować Gustawowi talentu i zainteresowań. Jesteśmy dumni, że „Polityka” łączy pokolenia. I tak już od kilkudziesięciu lat.