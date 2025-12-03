Pożegnanie prof. Marii Skoczek, jurorki Nagród Naukowych POLITYKI

Z ogromnym żalem żegnamy dr hab. Marię Skoczek, emerytowaną profesor UW, która w latach 2001-21 oceniała w ramach Nagród Naukowych POLITYKI zgłoszenia z dziedziny geografii.

Pani Profesor w latach 1999-2002 była Dziekanem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Przez lata kierowała Zakładem Geografii Ameryki Łacińskiej, współpracując z naukowcami z kilkunastu uniwersytetów w Europie i Ameryce Łacińskiej. Wypromowała licznych magistrów i doktorów, rekomendowała do stypendiów POLITYKI kilkudziesięciu młodych geografów.

Pomimo rozstania z Kapitułą Profesorską (po dwudziestu latach!) była w stałym kontakcie z zespołem POLITYKI oraz laureatami programu, okazując nam wszystkim swoje wsparcie, życzliwość i zainteresowanie.

Rodzinie i bliskim Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zespół POLITYKI i Fundacji Tygodnika POLITYKA

Szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych znajdują się na stronie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.