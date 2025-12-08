Izrael na Koszykowej. Zapraszamy na kolejną debatę!

„Polityka” i Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zapraszają na kolejną debatę z cyklu „Izrael na Koszykowej”. Tytuł spotkania: „Rok przełomu. Czy możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie?”.

Spotkanie odbywa się w czwartek 18 grudnia w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26/28 o g. 18 (w sali konferencyjnej Gmachu im. St. Kierbedziów).

W debacie, którą poprowadzi Agnieszka Zagner z „Polityki”, udział biorą dziennikarze: Konstanty Gebert, autor podkastu „Ziemia zbyt obiecana” oraz Dariusz Rosiak, prowadzący program „Raport o stanie świata”.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji online ze spotkania na kanałach YouTube (BibliotekaKoszykowa i PolitykaPL).

Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.