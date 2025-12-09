Pożegnanie prof. Marii Skoczek

Z ogromnym żalem żegnamy dr hab., prof. UW Marię Skoczek, która w latach 2001–21 była jurorką Nagród Naukowych POLITYKI i oceniała zgłoszenia z dziedziny geografii.

Pani Profesor w latach 1999–2002 była dziekanem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Przez lata kierowała Zakładem Geografii Ameryki Łacińskiej, współpracując z naukowcami z kilkunastu uniwersytetów w Europie i Ameryce Łacińskiej. Wypromowała licznych magistrów i doktorów, rekomendowała do stypendiów „Polityki” kilkudziesięciu młodych geografów. Pomimo rozstania z Kapitułą Nagród była w stałym kontakcie z zespołem „Polityki” oraz laureatami programu, okazując swoje wsparcie i życzliwe zainteresowanie.

Rodzinie i bliskim Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.