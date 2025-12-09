Mieszkanie Koteckiej

W tekście „Dwoje na huśtawce” napisałam, że Patrycja Kotecka w 2010 r. kupiła ponad 120-metrowe mieszkanie za prawie 1 mln zł, które sprzedał jej Andrzej Kozłowski, były współpracownik komunistycznych służb specjalnych. Wskazałam przy tym, że informację tę ujawnił Wojciech Czuchnowski, tymczasem autorem tego ustalenia jest Tomasz Piątek, a opublikował je na łamach „Gazety Wyborczej”. Za pomyłkę szanownych kolegów serdecznie przepraszam.

ANNA DĄBROWSKA