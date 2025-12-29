Poradnik dla opiekunów: ściągnij, wydrukuj, zachowaj

„Bądź blisko” to poradnik, który warto mieć pod ręką, na wszelki wypadek. To zestaw praktycznych porad i niezbędnych informacji. Szczególnie przydatny, kiedy nagle, niemal z dnia na dzień trzeba de facto na nowo zorganizować życie bliskiej osoby, która z powodu niesamodzielności lub choroby wymaga naszej stałej opieki w domu. Poradnik powstał w ramach prowadzonej przez POLITYKĘ akcji „Odchodzić po ludzku”, w ramach której pokazujemy, jak w praktyce wygląda starość w Polsce. Naszą akcję od samego początku wspiera Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio. To właśnie dzięki naszemu partnerowi – i przy jego wydatnym merytorycznym wsparciu – opracowaliśmy poradnik „Bądź blisko”. Broszura ta została opracowana na podstawie specjalistycznego serwisu bliskochorego.pl, uruchomionego przez Puckie Hospicjum. Mogą ją Państwo ściągnąć na swój komputer, tablet lub telefon, choć zachęcamy także do jej wydrukowania.

Znajdą tam Państwo praktyczne porady, jak opiekować się osobą chorą lub niesamodzielną, w tym: jak ją pielęgnować, karmić lub z nią ćwiczyć. Wskazujemy też m.in., w jaki sposób przystosować dom, jaki sprzęt wybrać, a także na jakie refundacje i dofinansowania można liczyć. Skupiamy się również na bólu: zarówno tym fizycznym, jak i psychicznym. Pokazujemy, co robić, kiedy wystąpią duszności, panika oddechowa, nudności czy problemy gastryczne, a także jak zapobiegać odleżynom. Ostatnią część poświęcamy zaś problemom samych opiekunów – piszemy, jak radzić sobie ze stresem, wypaleniem, żałobą i gdzie szukać wsparcia.

Zachęcamy, aby zapoznać się z naszym poradnikiem „Bądź blisko” – jak również z innymi materiałami, które dotychczas ukazały się w ramach naszego cyklu „Odchodzić po ludzku”. Bo siła wynika także z wiedzy.

***

Poradnik oraz dodatkowe materiały znajdą Państwo w zakładce na naszej stronie: www.polityka.pl/odchodzicpoludzku