Jakościowe dziennikarstwo w dobie fake newsów

Drodzy Czytelnicy, żeby utrzymać niezależność redakcji, jej samodzielność finansową i zespół dziennikarski, jesteśmy zmuszeni do podniesienia ceny naszego tygodnika (16 zł). Mniejsze wpływy z reklam i sprzedaży przy rosnących kosztach stałych, a przy tym konieczność inwestowania w nowe formy dziennikarstwa (m.in. podkasty i wideokasty), nie pozostawiają nam wyboru.

Do końca stycznia br. utrzymujemy jednak dotychczasowe ceny prenumeraty drukowanej „Polityki” – w przypadku zamówienia prenumeraty rocznej jedno wydanie kosztuje nieco powyżej 11 zł. Prenumeratę z dostawą do domu przez Pocztę Polską lub przez InPost do paczkomatów mogą Państwo zamówić w wygodny sposób na naszej stronie: sklep.polityka.pl. Nie zmieniamy cen „Polityki” w subskrypcji cyfrowej. Najbogatszy w treści pakiet Uniwersum kosztuje 399 zł rocznie i umożliwia udostępnianie „Polityki” w pakiecie Standard dwojgu bliskim. Poza „Polityką” pakiet ten daje dostęp do wszystkich wydań specjalnych (w tym naszego „Pomocnika Historycznego”) oraz do portalu popularnonaukowego Pulsar. Więcej informacji o naszych pakietach znajdą Państwo na stronie: polityka.pl/cyfrowa.

Zapewniamy, że będziemy robić wszystko, żeby lektura „Polityki” była warta swojej ceny. W dobie meblowania nam życia przez algorytmy i wypierania dziennikarskich treści przez wytwory AI dostęp do wiarygodnych i sprawdzonych informacji ma kluczowe znaczenie. Gdy wokół pełno dezinformacji, fake newsów i kuriozalnych opinii, chcemy dostarczać Państwu materiały autorów, których rzetelności mogą być Państwo pewni.

Wierzymy, że dzięki naszym reporterom, publicystom, analitykom pomagamy zrozumieć dynamicznie zmieniający się świat. Jesteśmy przekonani, że podzielają Państwo naszą wiarę w jakościowe, obiektywne i uczciwe dziennikarstwo oraz trzeźwy i racjonalny osąd rzeczywistości. Tak jak apelowaliśmy podczas tegorocznej gali Paszportów POLITYKI, trzymajmy się razem!