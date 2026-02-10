Zaangażowana

W Gałkowie na Mazurach zmarła w wieku 91 lat Renate Marsch-Potocka, przez 30 lat korespondentka w Warszawie niemieckiej agencji prasowej DPA. Relacjonowała polskie spory wokół listu biskupów w 1965 r., wizytę Willy’ego Brandta, zbliżenie polsko-niemieckie w czasach Gierka, powstanie Solidarności i polską transformację roku 1989. W czasie stanu wojennego Renate Marsch poznała cała Polska z rzeczowych, krytycznych pytań na konferencjach rzecznika rządu Jerzego Urbana. Po przejściu na emeryturę osiadła na Mazurach; działała na rzecz ochrony środowiska i rozwoju turystyki. Miała dwoje dzieci. W 2006 r. wraz z synem Aleksandrem stworzyła w Gałkowie nastrojowy salon upamiętniający zasłużoną dla polsko-niemieckiego dialogu hrabinę Marion Dönhoff, wieloletnią wydawczynię tygodnika „Die Zeit”, gromadząc pokaźny zbiór niemieckich i polskich książek. W 2013 r. prezydent Komorowski odznaczył Renate Marsch-Potocką Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, a w 2019 r. otrzymała za swoją pracę dziennikarską Nagrodę im. Biskupa Ignacego Krasickiego.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.