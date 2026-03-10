POLITYKA numerem 1 w 2025 r.

Miło nam poinformować, że według najnowszych danych spółki Polskie Badania Czytelnictwa także w ubiegłym roku POLITYKA odnotowała najwyższą sprzedaż spośród wszystkich tygodników opinii w Polsce. Z wynikiem 71,8 tys. średnio sprzedanych egzemplarzy POLITYKA wyprzedziła tygodnik „Newsweek” – ze średnią sprzedażą na poziomie 57,9 tys.egz. Pozostałe zaś tygodniki społecznopolityczne uplasowały się daleko w tyle: tygodnik „Do Rzeczy” sprzedawał średnio 24,6 tys. egz., „Sieci” – 23,8 tys. egz., „Gazeta Polska” – 23,4 tys. egz., a „Tygodnik Powszechny” – 20,2 tys. egz.

POLITYKA wyprzedziła również konkurencję pod względem sprzedaży wydań cyfrowych. Nasz tygodnik, głównie za sprawą Polityki Cyfrowej, w 2025 r. sprzedawał średnio 26,8 tys. egz. Drugie miejsce i tu przypadło „Newsweekowi” – 23,4 tys. egz. Natomiast żaden z pozostałych tytułów nie przekroczył progu 7,5 tys. średnio sprzedanych egzemplarzy.

Sam czwarty kwartał ubiegłego roku zamknęliśmy z wynikiem 70,1 tys. średnio sprzedanych wydań; na drugim miejscu w zestawieniu i tu znalazł się „Newsweek” – 58,5 tys. egz., pozostałe zaś tygodniki społeczno-polityczne notowały w tym czasie sprzedaż na poziomie: tygodnik „Do Rzeczy” – 22,9 tys. egz., „Sieci” – 22,1 tys. egz., „Tygodnik Powszechny” – 20,5 tys. egz., „Gazeta Polska” – 20,2 tys. egz.

Także w ostatnim kwartale 2025 r. POLITYKA wypadała najlepiej pod względem oferty wydań cyfrowych (tzw. e-wydań), osiągając sprzedaż na poziomie 27,1 tys. egzemplarzy.

Jak zawsze zachęcamy do subskrypcji naszych wydań papierowych oraz cyfrowych pakietów obejmujących także inne wydawnictwa POLITYKI.

Więcej informacji na: polityka.pl/powitalna

REDAKCJA