1,5 proc. dla kultury, nauki i wolnego słowa

Trwa coroczne rozliczanie PIT. Zachęcamy więc Państwa do przekazania 1,5 proc. podatku na Fundację Tygodnika POLITYKA, która pomaga młodym utalentowanym twórcom i naukowcom, promuje rzetelną wiedzę i niezależne dziennikarstwo, działa na rzecz zwalczania dezinformacji i ignorancji. W czasach, kiedy z coraz większą mocą rozpowszechniany jest zideologizowany i zafałszowany obraz rzeczywistości, propagowanie racjonalnego przekazu i demokratycznych wartości nabiera szczególnego znaczenia. Przeznaczając 1,5 proc. podatku na naszą Fundację, dokładają Państwo swój udział do znanych i cenionych w wielu środowiskach inicjatyw, a także umożliwiają nam rozszerzenie działań na kolejne – istotne dla funkcjonowania otwartego społeczeństwa – obszary.

Państwa wpłaty sfinansują Nagrody Naukowe POLITYKI i wesprą: serwis popularnonaukowy Pulsar, Paszporty POLITYKI, Nagrody Historyczne, a także Nagrodę Architektoniczną POLITYKI.

Nasze dane do PIT:

Fundacja Tygodnika POLITYKA,

ul. Słupecka 6, 02–309 Warszawa,

KRS: 0000104137