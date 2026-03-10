Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja
10 marca 2026
O Polityce

1,5 proc. dla kultury, nauki i wolnego słowa

10 marca 2026
Przekaż 1,5 proc. podatku Fundacji Tygodnika POLITYKA. Przekaż 1,5 proc. podatku Fundacji Tygodnika POLITYKA. Polityka

Trwa coroczne rozliczanie PIT. Zachęcamy więc Państwa do przekazania 1,5 proc. podatku na Fundację Tygodnika POLITYKA, która pomaga młodym utalentowanym twórcom i naukowcom, promuje rzetelną wiedzę i niezależne dziennikarstwo, działa na rzecz zwalczania dezinformacji i ignorancji. W czasach, kiedy z coraz większą mocą rozpowszechniany jest zideologizowany i zafałszowany obraz rzeczywistości, propagowanie racjonalnego przekazu i demokratycznych wartości nabiera szczególnego znaczenia. Przeznaczając 1,5 proc. podatku na naszą Fundację, dokładają Państwo swój udział do znanych i cenionych w wielu środowiskach inicjatyw, a także umożliwiają nam rozszerzenie działań na kolejne – istotne dla funkcjonowania otwartego społeczeństwa – obszary.

Państwa wpłaty sfinansują Nagrody Naukowe POLITYKI i wesprą: serwis popularnonaukowy Pulsar, Paszporty POLITYKI, Nagrody Historyczne, a także Nagrodę Architektoniczną POLITYKI.

Nasze dane do PIT:

Fundacja Tygodnika POLITYKA,
ul. Słupecka 6, 02–309 Warszawa,
KRS: 0000104137

Polityka 11.2026 (3555) z dnia 10.03.2026; Do i od redakcji; s. 93

Redakcja

Reklama
Reklama