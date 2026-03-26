Nasze sprawy osobiste. KONTRAPUNKT po raz 58. W Szczecinie

58. Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTRAPUNKT odbędzie się w dniach od 10 do 26 kwietnia pod hasłem „Sprawa osobista”. Tegoroczne szczecińskie święto teatru stawia odważną tezę: to, co najbardziej prywatne, może stać się najtrwalszym fundamentem wspólnoty.

W czasach, gdy globalna nieprzewidywalność wymusza na nas ciągłą czujność, teatr wykonuje radykalny zwrot ku temu, co najbliższe – ku intymności, mechanizmom pamięci i jednostkowym historiom. Szczecin po raz kolejny przeobrazi się w laboratorium teatralnych poszukiwań. 58. edycja festiwalu, przygotowana przez Teatr Współczesny w Szczecinie oraz Teatru Lalek Pleciuga, powraca z programem, w którym odwaga artystyczna idzie w parze z różnorodnością form. To propozycja dla widzów szukających w sztuce nie tylko estetycznego zachwytu, ale przede wszystkim autentycznego dialogu o kondycji współczesnego człowieka.

Międzynarodowy Konkurs Formy: osiem spektakli, wiele perspektyw

Sercem Kontrapunktu pozostaje Międzynarodowy Konkurs Formy, w którym między 18 a 25 kwietnia zostanie zaprezentowanych osiem spektakli z Polski i zagranicy. To unikalna przestrzeń, w której spotkają się odmienne języki współczesnej sceny: od klasycznego dramatu i teatru tańca, przez lalki, aż po projekty z pogranicza dokumentu i sztuk wizualnych.

Pokazy konkursowe rozpocznie 18 kwietnia „Fobia” duetu Markus Öhrn i Karol Radziszewski – ironiczna społeczna diagnoza, biorąca pod lupę przemoc wobec osób LGBTQ+ oraz mechanizmy pinkwashingu wpisane w struktury kultury i rodziny. Kolejny wieczór, 19 kwietnia, należeć będzie do „Orfeusza” w reżyserii Anny Smolar. To współczesne odczytanie antycznego mitu, które staje się przejmującą lekcją żałoby i poszukiwania solidarności w bólu. Dzień później, 20 kwietnia, Weronika Szczawińska i Piotr Wawer Jr w spektaklu „Wchodzi Duch” zaproponują inspirowaną pierwszym aktem „Hamleta” refleksję nad ciężarem dziedzictwa i figurą autorytetu. 21 kwietnia wileński Teatr Lėlė zaprezentuje „The Choice” (reż. Gintarė Radvilavičiūtė). To lalkowa historia tancerki ocalałej z Auschwitz, która wybrzmiewa w spektaklu jako uniwersalna opowieść o pamięci i odwadze w cieniu traumy.

Druga połowa tygodnia konkursowego to silne akcenty międzynarodowe i autorskie performanse. 22 kwietnia widzowie zobaczą „Swiping Right” Sophie Anny Veelenturf z belgijskiego kolektywu BERLIN – pełne humoru studium wpływu politycznej polaryzacji na intymne relacje w dobie Tindera. Z kolei 23 i 24 kwietnia przyniosą spotkanie z „Poussière” Sophie Mayeux, bezsłowną, lalkową podróżą przez krajobraz gruzów w poszukiwaniu nadziei. Równolegle, 24 kwietnia, Ramona Nagabczyńska w projekcie „Kocham balet” dokona krytycznej wiwisekcji opresyjnego systemu edukacji tanecznej, oddając głos dojrzałym artystkom. Grafik konkursowy zamknie 25 kwietnia prowokacyjny, autobiograficzny performans Mariny Otero „Fuck Me”. Argentyńska artystka, konfrontując swoje tracące sprawność ciało z obecnością sześciu mężczyzn na scenie, stworzy radykalny dokument o upływającym czasie i buncie materii.

Pod okiem publiczności: otwarte obrady jury

Werdykt w sprawie Grand Prix zapadnie podczas w pełni jawnych i transmitowanych na żywo obrad. Ta transparentność procesu krytycznego pozwala publiczności podejrzeć, jak rodzi się ostateczna decyzja i jakimi argumentami operuje interdyscyplinarne gremium. W jury tegorocznego konkursu zasiądą specjaliści i specjalistki reprezentujący różne wrażliwości i dziedziny: krytyk Tomasz Raczek, dziennikarka i twórczyni internetowa Marta Nowak, reżyserka Agata Biziuk, historyczka teatru Joanna Krakowska oraz artysta wizualny Janek Simon.

Ważnym, symbolicznym akcentem 58. edycji będzie także pielęgnowanie pamięci o fundamencie, na którym wyrósł festiwal. Po raz pierwszy zostanie przyznana Nagroda im. Anny Garlickiej dla Osobowości Festiwalu. To szczególne wyróżnienie upamiętnia zmarłą w ubiegłym roku wieloletnią dyrektorkę Kontrapunktu – postać nierozerwalnie związaną ze szczecińską sceną, której pasja i determinacja przez dekady kształtowały charakter tego wydarzenia.

Więcej niż konkurs

Kontrapunkt konsekwentnie buduje również relację z najmłodszym pokoleniem widzów w ramach sekcji „Młodzi na Kontrapunkcie”. Tegoroczne otwarcie tego nurtu będzie miało charakter szczególny – uświetni je premiera spektaklu „Czy to M…?” na deskach Teatru Lalek Pleciuga w reżyserii Moniki Czajkowskiej. To odważna, balansująca między powagą a żartem opowieść o pierwszej nastoletniej miłości; uczuciu wyjątkowym, a jednocześnie w tym wieku często wstydliwym i ukrywanym przed światem.

Festiwalowy krajobraz dopełni bogaty program wydarzeń towarzyszących, które wykroczą poza ramy głównego konkursu. Widzowie będą mieli okazję do nadrobienia zaległości dzięki przeglądowi ostatnich premier Teatru Współczesnego w Szczecinie, co pozwoli na pełniejszy wgląd w aktualną kondycję artystyczną sceny na Wałach Chrobrego. Dodatkowe prezentacje i performanse wypełnią także inne szczecińskie sceny, tworząc gęstą sieć kulturalnych interakcji w całym mieście. Całość festiwalu zwieńczy zaplanowana na 26 kwietnia niespodzianka – gościnny spektakl finałowy, którego tytuł organizatorzy trzymają na razie w tajemnicy, budując napięcie wokół wielkiego zakończenia.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTRAPUNKT odbywa się w formule biennale. 58. edycja potrwa od 10 do 26 kwietnia.