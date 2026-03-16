16 marca 2026
30 Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Trzydziesta, jubileuszowa edycja Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena odbywająca się w Warszawie od 22 marca do 3 kwietnia 2026 roku. została zaprogramowana przez ś.p. Elżbietę Penderecką, pomysłodawczynię Festiwalu i założycielkę Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, która sprawowała nad nim pieczę od samego początku. Do udziału w Festiwalu zaproszeni zostali znakomici soliści i dyrygenci oraz najlepsze krajowe i zagraniczne orkiestry.
Przewodnie hasło 30. edycji – Beethoven. Przełom klasycyzmu i romantyzmu – wyznaczyło program 11 koncertów symfonicznych, 3 koncertów kameralnych i recitalu fortepianowego, zaplanowanych w okresie 13 festiwalowych dni.

W programach koncertów zaakcentowane zostały te dzieła Beethovena, które uznawane są za impulsy do narodzin nowej, romantycznej epoki, jak również te wpisujące się w normy estetyczne klasycyzmu. Dualizm klasycznego zakorzenienia i romantycznej emocjonalności usłyszymy również w wybranych dziełach Schuberta, Mendelssohna, Schumanna, Brahmsa, Brucknera i Mahlera.

Festiwal zainauguruje IX Symfonia Beethovena ze sławną Odą do radości Fryderyka Schillera śpiewaną w finale, w wykonaniu Orkiestry i Chóru Teatru Wielkiego – Opery Narodowej pod dyrekcją maestry Marzeny Diakun – jednej z najbardziej cenionych w Europie i świecie polskich dyrygentek młodej generacji. Festiwal zwieńczy w Wielki Piątek Pasja wg św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego, wykonana z okazji 60 rocznicy prawykonania dzieła, które utrwaliło światową pozycję jednego z najważniejszych polskich twórców. Orkiestrę i Chóry Filharmonii Krakowskiej wraz Chórem Polskiego Radia – Lusławice poprowadzi wieloletni asystent kompozytora, dyrygent Maciej Tworek. Solistami koncertu będą Natalia Rubiś (sopran), Mariusz Godlewski (baryton), Artur Janda (bas) oraz Krzysztof Gosztyła (narrator).

Z koncertami symfonicznymi wystąpią czołowe polskie zespoły: Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcja Jacka Kaspszyka ze światowej sławy sopranistką Olgą Bezsmertną w IV Symfonii Mahlera, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod batutą Kirilla Karabitsa i doborowym triem solistów w Koncercie potrójnym Beethovena, skrzypkiem Jonianem Iljasem Kadeshą, wiolonczelistką Vashti Hunter i pianistą Alexandrem Lonquichem, Sinfonia Varsovia prowadzona przez Sergeya Smbatyana z wirtuozem skrzypiec Vadimem Gluzmanem w Koncercie D-dur Brahmsa.

Zgodnie z wieloletnią tradycją usłyszymy laureatów znaczących konkursów muzycznych. Jong Jie Yin, zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga, poprowadzi Sinfoniettę Cracovię, a solistą koncertu będzie pianista Maxim Lando, laureat Konkursu

Pianistycznego w Cleveland. Zwycięzca Telekom Beethoven Competition 2025, amerykański pianista Seth Schultheis wystąpi z orkiestrą Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Alexandra Humali. Mocno zaznaczający swój udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim bracia Hyo Lee i Hyuk Lee z Korei Południowej będą solistami koncertu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej prowadzonej przez Jean-Luca Tingauda.

Z zagranicznych zespołów po raz pierwszy na Wielkanocnym Festiwalu wystąpi Sinfonieorchester Liechtenstein prowadzona przez Dawida Runtza, głównego dyrygenta orkiestry od obecnego sezonu; solistką koncertu będzie ceniona skrzypaczka Arabella Steinbacher. Po raz pierwszy usłyszymy również Stuttgarter Kammerorchester, która połączona zostanie z Radomską Orkiestrą Kameralną. Oba zespoły prowadzone przez Jurka Dybała zaprezentują rzadko wykonywane utwory przeznaczone na dwie orkiestry smyczkowe, m.in. Vaughana Williamsa i Bohuslava Martinů.

W kontynuacji cyklu Nieznane opery dyrygent Łukasz Borowicz, przy udziale Orkiestry Filharmonii Poznańskiej i śpiewaków młodego pokolenia, przypomni jedno z pierwszych dzieł scenicznych Gioacchina Rossiniego La Cambiale di matrimonio (Weksel małżeński). Z recitalem pianistycznym wystąpi brytyjski wirtuoz Barry Douglas, który z Wielkanocnym Festiwalem zaprzyjaźniony jest od pierwszej jego edycji. Jeden z najwybitniejszych wiolonczelistów swego pokolenia, Danjulo Ishizaka wraz pianistą Herbertem Schuchem wykonają sonaty wiolonczelowe Beethovena. Z koncertami kameralnymi wystąpią zespoły Sitkovetsky Trio i Karol Szymanowski Quartet.

Koncerty, stanowiące główny nurt Wielkanocnego Festiwalu, uzupełniają jak co roku cykliczne wydarzenia towarzyszące: Wystawa Manuskryptów Muzycznych w Bibliotece Jagiellońskiej i Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Tej edycji towarzyszyć będą również kursy mistrzowskie prowadzone przez Barry Douglasa.

Program fesrtuwalu dostępny jest na stronie Festiwalu

  1. edycję Wielkanocnego Festiwalu anonsuje plakat autorstwa Patrycji Piętki.

