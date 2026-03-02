WYSTAWA „Przenikanie”

Tytułowe „Przenikanie” odnosi się do wielowarstwowej relacji między Mistrzem a Uczniami. To nie tylko prezentacja dorobku, ale przede wszystkim manifestacja ciągłości procesu twórczego, wymiany idei oraz wzajemnego inspirowania się pokoleń.

Sercem ekspozycji są prace prof. Macieja Świeszewskiego, które wchodzą w dialog z dziełami studentów, ukazując proces kształtowania się indywidualnych języków wizualnych pod okiem uznanego autorytetu.

Maciej Świeszewski

Maciej Świeszewski (ur. 1950) – wybitny artysta malarz i pedagog. Przez całe życie zawodowe związany z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie jako profesor od ponad trzech dekad prowadzi pracownię dyplomującą. Od początku lat 90. pełni funkcję wiceprezesa Fundacji im. Daniela Chodowieckiego, powołanej przez Güntera Grassa przy berlińskiej Akademie der Künste. Jest autorem głośnych płócien, m.in. wstrząsającej „Armenii”, kontrowersyjnego „Lecha” czy niepokojącej „Umarłej Klasy”. Jego opus magnum to monumentalna „Ostatnia Wieczerza” (1995-2005), która od 2016 roku eksponowana jest w hali przylotów gdańskiego lotniska. W 2022 roku tygodnik „Polityka” uznał to dzieło za jedno z dziesięciu najważniejszych dokonań w polskiej sztuce ostatnich trzech dekad. Prace artysty prezentowane były na licznych wystawach m.in. w USA, Chinach, Wielkiej Brytanii, Belgii i Ukrainie.

Mieszka i tworzy w Gdańsku oraz w Sopocie.

Jacek Żuławski i nagroda jego imienia

Istotnym komponentem wystawy jest prezentacja prac laureatów Nagrody im. prof. Jacka Żuławskiego (edycje 2024 i 2025), ustanowionej przez Fundację Amani we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Jacek Żuławski (1907–1976) – był postacią emblematyczną – malarzem, rzeźbiarzem i żeglarzem, członkiem legendarnego „Rodu Żuławskich”, który wydał na świat konstelację wybitnych twórców (m.in. Jerzego i Andrzeja Żuławskich). Jako jeden z pionierów sopockiej szkoły malarstwa, Jacek Żuławski uczył studentów wolności twórczej i szacunku do warsztatu. Nagroda jego imienia stanowi symboliczny pomost między historyczną awangardą a współczesnością. Laureaci, wśród których są obecni na wystawie młodzi twórcy, odbyli w ramach wyróżnienia podróż studyjną do Wenecji i Rzymu.

Laureaci Nagrody im. Jacka Żuławskiego:

Gabriela Michalczuk, Jakub Wypchło, Julia Marchlewska, Oliwia Choroś, Jan Kalman, Karolina Gazda

Studenci Pracowni prof. Macieja Świeszewskiego:

Mikołaj Antolak, Natasza Boguszewska, Oliwia Klaczyńska, Artur Tyrański, Agata Olszówka, Eleonora Paulavets, Barbara Boetcher, Diana Dimitrova, Jakub Wiszniewski, Julia Rząska, Ksenia May, Wiktoria Jeka

Mieksce: Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

