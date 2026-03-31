Pulsar zaprasza na cykl spotkań „Dlaczego fakty do nas nie przemawiają?”
O zmianach klimatu można mówić różnymi naukowymi językami. Psychologiczny opisuje emocje, jakie ten problem budzi, i to, jak człowiek sobie z nimi radzi. Neurobiologiczny pozwala na wgląd w działanie mózgu, który jest świadomy zagrożenia, a jednocześnie ulega pokusie szukania nie prawdy, tylko wygodnej pewności. Językiem socjologicznym da się zdiagnozować wpływ, jaki w kwestiach klimatycznych wywierają na jednostki i społeczeństwa portale społecznościowe, media oraz politycy. I kto jakie partykularne interesy dzięki temu załatwia.
Tymi właśnie językami operują trzy naukowczynie, które przyjęły nasze zaproszenie do rozmowy na temat „Dlaczego fakty do nas nie przemawiają”, zaplanowanej na 10 kwietnia o godz. 18 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (ul. Św. Marcin 80/82). Współorganizatorami spotkania są CK Zamek i Miasto Poznań.
dr Julia Wahl
z Instytutu Biologii i Ewolucji Człowieka Wydziału Biologii UAM
Dominika Zaremba
z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i SWPS
dr Dominika Czerniawska-Szejda
z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
Socjolożka i badaczka, od ponad 15 lat łącząca metody obliczeniowe z naukami społecznymi. Doktorat z socjologii obroniła na Uniwersytecie Warszawskim w 2019 roku, a szkolenie doktoranckie i postdoktorskie odbyła w Mitchell Centre for Social Network Analysis na Uniwersytecie w Manchesterze. W latach 2021–2025 pracowała w projekcie INSCONS na Uniwersytecie w Lejdzie, badając międzynarodową współpracę naukową. Jest też autorką badań nad nierównościami płciowymi w nauce oraz nad tym, jak struktura sieci współpracy wpływa na dostęp do unikalnych zasobów naukowych. Jako członkini zespołu naukowego projektu „Nauka Sprawdza" – systemowej odpowiedzi Uniwersytetu Warszawskiego na dezinformację podszywającą się pod autorytet nauki – kierowała analizami, które ujawniły skalę problemu: jej zespół zidentyfikował ponad milion publicznych wpisów i komentarzy powiązanych z dezinformacją naukową w polskim internecie w ciągu zaledwie dwóch lat.
Wydarzenie towarzyszące: BioFoNIA – Jacek Mazurkiewicz
Będzie on poprzedzony krótkim wykładem przybliżającym sonifikację przyrody oraz jej wykorzystania w kulturze i sztuce. To zjawisko wykorzystujące „energię elektryczną roślin” staje się obecnie bardzo popularnym zagadnieniem, ale równocześnie niezwykle podatnym gruntem dla dezinformacji i fałszywie skutecznych produktów zalewających rynek urządzeń muzycznych.
Jacek Mazurkiewicz swoje dźwięki składa w całość, bazując na wrażeniach emocjonalnych i pulsie. Łącząc akustykę z elektroniką wciąż poszukuje nowego brzmienia. Współtworzy głównie projekty autorskie (Gabinet Masażu Ucha Wewnętrznego, Jachna/Mazurkiewicz/Buhl, Modular String Trio, 3FoNIA, Mikołaj Trzaska/Jacek Mazurkiewicz). Zajmuje się udźwiękowieniem, komponowaniem i produkcją muzyki do filmów i spektakli teatralnych. Współpracował z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami.
Poznańskie spotkanie jest pierwszym z cyklu „Podróż po wiedzę”. Kolejne, poświęcone innym tematom, odbędą się w maju w Gdyni, w czerwcu w Krakowie, we wrześniu w Warszawie, w październiku w Lublinie, w listopadzie w Szczecinie oraz w grudniu w Katowicach. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. A już teraz – w imieniu popularnonaukowego portalu „Polityki” projektpulsar.pl – zapraszamy czytelników na wszystkie spotkania.
