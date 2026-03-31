Pulsar zaprasza na cykl spotkań

O zmianach klimatu można mówić różnymi naukowymi językami. Psychologiczny opisuje emocje, jakie ten problem budzi, i to, jak człowiek sobie z nimi radzi. Neurobiologiczny pozwala na wgląd w działanie mózgu, który jest świadomy zagrożenia, a jednocześnie ulega pokusie szukania nie prawdy, tylko wygodnej pewności. Językiem socjologicznym da się zdiagnozować wpływ, jaki w kwestiach klimatycznych wywierają na jednostki i społeczeństwa portale społecznościowe, media oraz politycy. I kto jakie partykularne interesy dzięki temu załatwia.

Tymi właśnie językami operują trzy naukowczynie, które przyjęły nasze zaproszenie do dyskusji na temat „Dlaczego fakty do nas nie przemawiają”, zaplanowanej na 10 kwietnia o godz. 18 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (ul. Św. Marcin 80/82). Są to dr Julia Wahl z Instytutu Biologii i Ewolucji Człowieka Wydziału Biologii UAM, dr Dominika Czerniawska-Szejda z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz Dominika Zaremba z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i SWPS. Współorganizatorami spotkania są CK Zamek i Miasto Poznań.

Poznańskie spotkanie jest pierwszym z cyklu „Podróż po wiedzę”. Kolejne, poświęcone innym tematom, odbędą się w maju w Gdyni, w czerwcu w Krakowie, we wrześniu w Warszawie, w październiku w Lublinie, w listopadzie w Szczecinie oraz w grudniu w Katowicach. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. A już teraz – w imieniu popularnonaukowego portalu „Polityki” projektpulsar.pl – zapraszamy czytelników na wszystkie spotkania.

SPONSOREM CYKLU SPOTKAŃ JEST ENEA.