Pomocnik Historyczny POLITYKI „Przewrót majowy 1926”

Wypadki? Przewrót? Zamach stanu? Pucz wojskowy? Rewolucja? Ratowanie państwa?

Jeśli w sto lat po jakimś wydarzeniu trwają spory dotyczące jego oceny, to znaczy, że mamy do czynienia z czymś wymykającym się utartym schematom myślowym. Bo jak jednoznacznie odnieść się do sytuacji, gdy ktoś zdobywa władzę de facto siłą, ale od strony ustrojowej wszystko jest lege artis? Prezydent i premier ustępują ze swych stanowisk, w ich miejsce zostają – zgodnie z regułami gry – wybrani następcy, parlament nie zostaje rozwiązany, obraduje w dotychczasowym składzie, pochodzącym z wolnych, demokratycznych wyborów, a swymi decyzjami sankcjonuje dokonaną zmianę.

Najnowszy Pomocnik Historyczny pokazuje genezę i dramaturgię wydarzeń z połowy maja 1926 r., gdy młoda państwowość stanęła na krawędzi wojny domowej. Przygląda się ich głównym uczestnikom. Prezentuje język ówczesnych debat, odezw, prasowych komunikatów. Przedstawia bilans ofiar bratobójczych walk , ówczesne reakcje i oceny, również międzynarodowe.

Wydanie powstało przy współpracy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

