Grupowa subskrypcja Polityki - najczęściej zadawane pytania

Czy wszyscy członkowie grupy otrzymują identyczny dostęp i zakres treści?

Tak, wszyscy otrzymacie dostęp do treści wchodzących w zakres wybranego pakietu: Standard, Premium lub Uniwersum.

W jaki sposób można zapłacić za subskrypcję grupową?

Płatności można dokonać kartą, przelewem z banku internetowego (PayU) lub poprzez PayPal.

Czy dostanę fakturę za zakup subskrypcji grupowej?

Tak, osoba opłacająca dostęp grupowy może podać dane do faktury w swoim koncie i stamtąd ją pobrać, gdy otrzyma od POLITYKI e-mail z informacją, że faktura została jej udostępniona.

Czy muszę od razu podać wszystkie adresy email osób z mojej grupy?

Nie, można je podać później, w dowolnym momencie. Po dodaniu adresów każda osoba z grupy dostanie od POLITYKI wiadomość e-mail z zaproszeniem i instrukcją korzystania ze swojego dostępu.

Czy w trakcie trwania subskrypcji mogę zmienić adresy email osób w grupie?

Tak, w dowolnej chwili można usunąć stary i dodać nowy adres e-mail tego samego znajomego. Można także w dowolnym momencie usunąć adres e-mail wybranej osoby i dodać do grupy innego znajomego. To, co nie ulega zmianie, to maksymalna liczba członków grupy oraz wysokość miesięcznej opłaty.

Czy w trakcie trwania subskrypcji mogę zmieniać wielkość grupy?

W trakcie subskrypcji nie można zmienić liczby członków grupy. Można natomiast anulować bieżącą subskrypcję (w przypadku comiesięcznych płatności cyklicznych) i rozpocząć nową, z ustaloną na nowo liczbą osób w grupie.

Co się stanie z grupą, jeśli przestanę płacić?

Wówczas cała grupa utrzyma dostęp do końca bieżącego, opłaconego okresu. Następnie Wasz dostęp grupowy wygaśnie.

Jeśli wygaśnie ważność Twojej karty, dostęp zostanie automatycznie przedłużony jeszcze o kilka dni, by dać Ci czas na zaktualizowanie danych karty.

Jeśli systemom płatniczym nie uda się obciążyć Twojej karty, bo np. zabraknie na niej środków, dostęp zostanie przedłużony o kilka dni, by dać Ci czas na uzupełnienie środków.

Czy mogę przekazać obowiązek płacenia komuś innemu z grupy?

W trakcie subskrypcji nie można przekazać komuś innemu obowiązku płacenia za grupę. Można natomiast anulować bieżącą subskrypcję i rozpocząć nową, którą zainicjuje i będzie opłacać inna osoba.

Czy w trakcie trwania subskrypcji mogę zmienić metodę płatności (np. z PayPal na płatność kartą przez PayU)?

Nie, nie ma możliwości zmiany metody płatności dla już biegnącej subskrypcji (np. z PayPal na PayU). Istnieje jednak możliwość zmiany danych karty.

Czy członkowie grupy widzą adresy e-mail wszystkich członków grupy?

Nie, zna je tylko osoba opłacająca subskrypcję grupową.

Chcę zamienić obecny pakiet Premium/Uniwersum z dwojgiem Bliskich na subskrypcję grupową dla większej grupy. Jak to zrobić?

Należy anulować dotychczasową subskrypcję Premium/Uniwersum i rozpocząć nową, tym razem grupową.

Czy w subskrypcji grupowej w pakietach Premium i Uniwersum każda z osób w grupie może podzielić się subskrypcją z dwojgiem Bliskich?

Nie, wybierając któryś z tych pakietów, wszyscy otrzymujecie dostęp do dodatkowych treści, ale bez możliwości dzielenia się swoim dostępem z kolejnymi Bliskimi. Jeśli z dostępu miałyby korzystać dodatkowe osoby, to warto zwiększyć liczbę osób w grupie (patrz wyżej).