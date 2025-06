Jak zapanować nad finansami? Zacznij od małych kwot. Radzi Pani od oszczędzania

Oszczędność czasu z oszczędzaniem pieniędzy są w ścisłym związku. W rozmowie usłyszycie, jak ta zależność działa i jak przejść przez te wszystkie etapy.

Zarządzanie pieniędzmi to dziedzina, o której w najmniejszym stopniu nie uczy polska szkoła. Może dlatego panowanie nad własnymi budżetami ciągle przysparza nam tylu wyzwań. Tymczasem jest to umiejętność, którą można nabyć – przekonuje Karolina Nowicka, znana w mediach społecznościowych jako Pani od oszczędzania. W naszym podkaście radzi zacząć od kontroli i analizy tego, co wpływa i co wypływa z naszych rachunków – i gdzie ląduje. Potem przychodzi pora na podobny rozrachunek z naszymi celami i tym, co jest dla nas ważne, na co chcielibyśmy świadomie przeznaczać – lub oszczędzać – pieniądze. A potem „po prostu” trzeba zacząć planować budżet tak, by w miarę naszych możliwości do wybranych celów się zbliżać.

Może się zdawać, że wymaga to wielkiego nakładu uwagi i czasu, ale jest tak tylko na pierwszym etapie. Później okazuje się, że oszczędność czasu z oszczędzaniem pieniędzy – wbrew pozorom – są w ścisłym związku. A jak dokładnie ta zależność działa i jak praktycznie przejść przez te wszystkie etapy, usłyszycie w naszej rozmowie.

