Wielki konkurs skrzypcowy tuż-tuż. O kulisach opowiada Agata Szymczewska

Z okazji zbliżającego się 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego rozmawiamy z jego ambasadorką Agatą Szymczewską, zwyciężczynią edycji z 2006 r. i laureatką Paszportu „Polityki”.

Wygrana w konkursie to pewien kredyt zaufania, który laureat otrzymuje od jury oraz od publiczności i przez kolejne lata, a czasem nawet do końca życia go spłaca. Walutą jest talent i ciężka praca – mówi skrzypaczka Agata Szymczewska. W jej wypadku to szczególnie widoczne: nie tylko występuje jako solistka na najważniejszych estradach świata, ale też jest prymariuszką znakomitego Kwartetu im. Szymanowskiego, współpracuje z wielkimi światowymi artystami, m.in. Anne-Sophie Mutter, a ostatnio nagrała płytę „Legend” z jazzowym skrzypkiem Adamem Bałdychem, poświęconą muzyce Wieniawskiego. A ponadto prowadzi klasę skrzypiec na warszawskim Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, będąc najmłodszym w Polsce pedagogiem w tej dziedzinie w stopniu profesora. W tegorocznej edycji bierze już udział jej student.

Co zmieniło się przez te lata od czasu jej wygranej? Jakie drzwi się otwierają przed laureatem tego konkursu, jak może wykorzystać daną szansę? O tym wszystkim oraz o jej osobistych doświadczeniach rozmawia z artystką Dorota Szwarcman.