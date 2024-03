Czy lata 90. były zabawne? Odpowiedzi szukają Podcastex i Olga Drenda

Dlaczego twórcy satyry we wczesnym czasie potransformacyjnym tak chętnie przełamywali tematy tabu i czy śmieszkowanie wystarcza, by zrozumieć to, co działo się w latach 90.

W warszawskim Muzeum Karykatury można się wybrać w podróż w czasie. Może nieodległą, bo do lat 90., lecz pod wieloma względami zaskakującą. Wystawa „Wolne żarty. Humor lat 90.” przypomina, z czego śmialiśmy się trzy dekady temu. Od nieśmiertelnych żartów Andrzeja Mleczki i Marka Raczkowskiego po te mniej wybredne, czasami gorszące, a w skrajnych przypadkach zupełnie czerstwe. Takie było założenie kuratorów wystawy: Olgi Drendy, autorki m.in. książki „Słowo humoru”, oraz Bartka Przybyszewskiego i Mateusza Witkowskiego, twórców Podcastexu, jednego z najpopularniejszych polskich podkastów. Wspólnie próbujemy znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy wystawa w Muzeum Karykatury może budzić wyrzuty sumienia, dlaczego twórcy satyry we wczesnym czasie potransformacyjnym tak chętnie przełamywali tematy tabu, i dlaczego na ekspozycji zabrakło kaset z dokonaniami zespołów z nurtu tzw. jabol punka. Oraz czy śmieszkowanie wystarcza, by zrozumieć to, co działo się w latach 90. Rozmowę prowadzi Jakub Demiańczuk.