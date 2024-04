Prace domowe. Jak nie zadawać i się nie martwić

Dr Agnieszka Jankowiak–Maik, znana też jako Babka od histy, która od lat uczy w szkole podstawowej nie zadając prac domowych, opowiada o tym, jak można to robić i zachować (względny) spokój o wyniki swoich podopiecznych.

Przepisy ograniczające zadania domowe w szkołach podstawowych obowiązują od początku kwietnia i już pojawiły się pomysły, jak w nowych realiach zachować stary porządek – np. proponując plusy z zachowania na zachętę do wykonania, nadobowiązkowych aktualnie, prac. Czwarty odcinek podkastu „Nasza szkoła” jest próbą podsumowania ostatnich miesięcy dyskusji o tym, co uczennice i uczniowie powinni robić po lekcjach i co w ich trakcie. Rozmawia Joanna Cieśla.