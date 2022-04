„Odwilż”. Mroczny kryminał czy dramat psychologiczny?

Nowy serial reżyseruje Xawery Żuławski, a w głównych rolach zobaczymy Katarzynę Wajdę, Bartłomieja Kotschedoffa, Bogusława Lindę i Andrzeja Grabowskiego.

Zmagająca się z życiową tragedią policjantka Katarzyna Zawieja rozpoczyna śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa, którego ofiarą padła córka prokuratora okręgowego. Czy skomplikowane dochodzenie stanie się okazją do odkupienia własnych win i uporania się z kryzysem? To tylko jedno z pytań, jakie stawia widzom nowy serial kryminalny „Odwilż”. Reżyseruje Xawery Żuławski, a w głównych rolach zobaczymy Katarzynę Wajdę, Bartłomieja Kotschedoffa, Bogusława Lindę i Andrzeja Grabowskiego. Dwa odcinki są już dostępne w serwisie HBO Max, kolejne będą miały premiery w nadchodzące piątki. O pracy nad serialem, o tym, co było najważniejsze przy pisaniu postaci Zawiei, jak stworzyć uniwersalną fabułę, która trafi do widzów na całym świecie, i wreszcie jaką rolę odgrywa w tej mrocznej historii Szczecin – opowiada scenarzystka „Odwilży” Marta Szymanek.