Po ataku na Iran. Czy światowy system ochrony praw człowieka wciąż działa?

O ataku USA i Izraela na Iran, sytuacji w Strefie Gazy i Ukrainie, ale też o tym, co na granicy polsko-białoruskiej, Krzysztof Izdebski i Michał Tomasik rozmawiają z prof. Agnieszką Bieńczyk-Missalą z Uniwersytetu Warszawskiego.

My nie zapomnieliśmy i mamy nadzieję, że Państwo również: prawa człowieka. Prowadzący podkast „Polskie demo” Michał Tomasik („Polityka”) i Krzysztof Izdebski (Fundacja Batorego) wykorzystują okazję, jaką jest wybuch kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie, do refleksji nad sprawami fundamentalnymi. Czy wierzymy jeszcze w prawa człowieka i stojące za nimi legislację, instytucje i filozoficzne idee? Prowadzący przekonują, że tak – Krzysztof Izdebski dodaje, że nawet „bardzo”.

Z prof. Agnieszką Bieńczyk-Missalą z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, sytuacji w Strefie Gazy i Ukrainie, ale sięgamy także do polskich przykładów, jak sytuacja na granicy polsko-białoruskiej czy śmierć Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie. Pani Profesor od lat bada zainteresowanie prawami człowieka w polityce międzynarodowej, w polityce zagranicznej Polski, a także sposoby na zapobieganie masowym naruszeniom i zbrodniom.

Z tym nieocenionym doświadczeniem przenosimy się do Iranu i zastanawiamy się, jakie – o ile istnieją – są podstawy do ataku wspólnych sił USA i Izraela na irański reżim, co się w Iranie działo w ostatnim czasie – protesty, zabójstwa i aresztowania – jakie prawa są ograniczane przez Strażników Rewolucji. To punkt wyjścia, bo zaglądamy też do niedalekiej Strefy Gazy, w której ruinach wciąż giną ludzie, a świat zajęty kolejnymi konfliktami zdaje się o tym zapominać.

Wszystko to prowadzi nas do pytań fundamentalnych. Czy prawa człowieka są w odwrocie, zapomniane i zmarginalizowane na rzecz politycznego nurtu dbania o bezpieczeństwo? Czy Organizacja Narodów Zjednoczonych okazała się niewydolna, sparaliżowana wewnętrznie przez niedemokratycznych przywódców? Czy demokracja sama w sobie, która stoi za prawami człowieka, to wymysł europejski, nieprzeszczepialny do odległych kulturowo społeczeństw? Spokojnie, pytamy także o Donalda Trumpa i Radę Pokoju, choć anegdotycznie, jako jeden z elementów światowej układanki o przeformatowaniu priorytetów świata zachodniego.

Co powinniśmy w tym wszystkim zrobić my – Pan, Pani, Polska? To rozmowa o tym, czy światowy system ochrony praw człowieka wciąż działa, jaką rolę odgrywa w nim Zachód oraz dlaczego demokracja, społeczeństwo obywatelskie i aktywność obywateli są kluczowe dla ich przyszłości.