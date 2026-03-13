Prezydent wetuje SAFE. Dlaczego politycy nie mogą się dogadać? Polska polityka to stan umysłu

Prezydent wetuje SAFE. Dlaczego politycy nie mogą się dogadać?
Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że wetuje unijny program SAFE. Decyzja podsumowuje tydzień debaty o kontrpropozycji prezydenckiej, rozpoczęty spotkaniem Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i prezesem NBP Adamem Glapińskim. Z tej okazji przyglądamy się polskiej polityce. Czy w niej jeszcze o coś chodzi? Czy istnieją tematy ponadpartyjne i wartości uniwersalne dla wszystkich stron sceny? W najnowszym odcinku „Polskie demo” Michał Tomasik i dr Anna Materska-Sosnowska do studia zaprosili dr. Mirosława Oczkosia (twórca na YouTubie znany jako Mirosław Oczkoś Kanał Oficjalny) to ekspert od języka i komunikacji politycznej, specjalista od marketingu politycznego i wizerunku. Rozmawiamy o tym, jak zmienia się polska polityka dzisiaj i czy rzeczywiście żyjemy dziś w epoce chaosu, w której forma coraz częściej wypiera treść? Zastanawiamy się, czy polityka nadal potrafi wyznaczać cele i kierunki, czy raczej skupia się na bieżących sporach i przekazie dnia.
Czy właśnie dlatego Polska jest podzielona? Punktem wyjścia jest diagnoza dr. Mirosława Oczkosia dotycząca języka polityki, roli mediów społecznościowych i sposobu, w jaki kolejne pokolenia odbiorców konsumują informacje. Dyskusja dotyczy też wpływu mediów społecznościowych – jak polityka jest odbierana przez nowe pokolenia. Jak różne media społecznościowe, w tym TikTok, niszczą poziom debaty publicznej? Prowadzący spierają się o to, czy polityka w Polsce rzeczywiście utraciła dawny sens, czy nadal chodzi w niej o konkretne wartości, takie jak demokracja, bezpieczeństwo i uczciwość państwa, tylko trudniej dziś o atrakcyjny język opisu tych spraw. Jakie cele operacyjne w polityce mają Jarosław Kaczyński, Donald Tusk i Przemysław Czarnek? I dlaczego prezydent Nawrocki o SAFE wypowiada się w sposób nader ostrożny? Dlaczego 500 plus „zażarło” jako pomysł na kampanię? W końcowej części komentujący zastanawiają się, jak doszło do obecnego stanu, mówią o tym, jaki jest dziś kryzys autorytetów, o zaniedbaniach edukacyjnych i braku konsekwencji wobec nadużyć w polityce, ale mimo pesymistycznej diagnozy próbują zostawić widzów z ostrożnym optymizmem.