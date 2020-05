Koronawirus zostanie z nami na dłużej. Jak z nim żyć?

Rząd znosi obostrzenia, co mogłoby sugerować, że epidemia w Polsce wygasa. To nieprawda – rozmowa z ekspertem profilaktyki zakażeń Pawłem Grzesiowskim.

Oficjalnie liczba zakażeń w kraju utrzymuje się na poziomie 300–400 dziennie. Można szacować, że z wirusem zetknęło się do tej pory ok. 3 proc. Polaków, co oznacza, że daleko nam jeszcze do tzw. odporności populacyjnej. Jednocześnie z poczynań rządu nie wynika jasny plan działań, nie widać też ekspertów, którzy wspomagają polityków przy znoszeniu obostrzeń. Dlatego podejmując decyzję o pójściu do restauracji czy fryzjera albo posłaniu dziecka do przedszkola lub szkoły, każda i każdy z nas musi kalkulować ryzyko.