Nieobliczalne skutki zakażenia koronawirusem

Zakażenie wywołuje niespodziewane komplikacje, szczególnie związane z sercem. Na co zwracać uwagę? Rozmowa z dziennikarzem medycznym „Polityki” Pawłem Walewskim.

W Stanach Zjednoczonych Covid-19 jest już na trzecim miejscu na liście największych zabójców – po chorobach serca i raku. Ma na koncie więcej ofiar, niż ginie w wypadkach, z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego, udarów, alzheimera lub cukrzycy. Wbrew temu, co mówiono na początku, nie należy go zrównywać z sezonową grypą, gdyż infekcje wywołane przez koronawirusa są bardziej nieprzewidywalne. W tym tkwi największy problem, na który warto zwrócić uwagę ludziom młodym i dorosłym w sile wieku: że choć podobne zakażenia przechorowywali lekko i bez komplikacji, koronawirus może ich zaskoczyć i lepiej nie ryzykować, by się o tym przekonać.