Dziennikarze na granicy. Czy media mogą protestować?

„Wprowadzony przez rząd RP stan wyjątkowy na całej długości granicy Polski z Białorusią wyklucza działalność mediów. Przepisy dopuszczają swobodne poruszanie się tam osób i podmiotów świadczących szereg usług i prowadzących działalność gospodarczą – z wyłączeniem dziennikarzy i organizacji społecznych. Musi to budzić sprzeciw” – tak zaczyna się oświadczenie podpisane przez kilkadziesiąt mediów. Czy taki protest przystoi dziennikarzom? Co z niego wyniknie? Co dalej? Rozmowa z Piotrem Pacewiczem, redaktorem naczelnym OKO.press.