Co Joe Biden przywozi do Europy i Polski

Prezydent USA przyjeżdża do Brukseli i Warszawy. Co powie sojusznikom z NATO i czy ogłosi zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce? Rozmowa z korespondentem „Polityki” w Waszyngtonie Tomaszem Zalewskim.

Air Force One wylądował w środę wieczorem w Brukseli. Joe Biden w kraju musi się mierzyć nie tylko z agresją Rosji na Ukrainę, ale też z problemami gospodarczymi i nadchodzącymi wyborami do Kongresu. Do Europy przywiezie propozycje nowych sankcji wobec Rosji oraz, zapewne, obietnice zwiększenia liczby żołnierzy USA na wschodniej flance, w tym w Polsce. Jakie skutki ma wojna na Wschodzie dla amerykańskiej polityki? Czy możemy liczyć na stałą bazę USA w kraju? Czy po sporach o praworządność i TVN nie ma już śladu?