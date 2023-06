4 czerwca i inne marsze. Czy mogą zmieniać historię?

Co w najnowszej historii zmieniały wielkie demonstracje polityczne? I co może teraz zmienić marsz 4 czerwca przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu? Rozmowa z prof. Wiesławem Władyką.

Jedną z największych demonstracji politycznych PRL był wiec w październiku 1956 r. popierający Władysława Gomułkę. Wielkimi manifestacjami były także msze papieskie, na czele z tą w Warszawie w 1979 r. Po 1989 r. Polacy przestali wychodzić na ulicę, wrócili demonstrować dopiero w ostatniej dekadzie. Najpierw swoje manifestacje organizował PiS, potem społeczeństwo demonstrowało przeciwko władzy tej partii. Jakie skutki miały te demonstracje? Co zmieni marsz 4 czerwca, zwłaszcza w kontekście wyborów? Łukasz Lipiński rozmawia z prof. Wiesławem Władyką, historykiem i publicystą „Polityki”.