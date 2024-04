Jak wyborcy PiS i demokratów mogą żyć w jednym kraju?

Za nami wybory samorządowe, przed nami drugie tury wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Co może wynikać z tych głosowań? Rozmowa z prof. Mikołajem Cześnikiem z Uniwersytetu SWPS i Fundacji Batorego.

Dlaczego frekwencja w tych wyborach była dużo niższa niż w głosowaniu na posłów i senatorów 15 października 2023 r.? Czy to PiS, czy koalicja demokratyczna zbliżyły się do ostatecznego zwycięstwa? A może takie myślenie to pułapka? Łukasz Lipiński rozmawia z socjologiem i politologiem prof. Mikołajem Cześnikiem.