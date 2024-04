Co czeka Unię Europejską? Demokratyczny renesans czy głęboki kryzys?

Już w czerwcu czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. Jaka będzie ich stawka? Jaka przyszłość czeka Unię za pięć lat, gdy wybrani w czerwcu eurodeputowani będa kończyć kadencję? Rozmowa z Magdaleną Jakubowską.

Think tank Visegrad Insight przygotował raport pod prowokacyjnym tytułem „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Jak demokracja może wygrać, a Europa przegrać”. W ramach raportu analitycy Visegrad Insight – po rozmowach z wieloma ekspertami, politykami i przedstawicielami organizacji społecznych – przygotowali cztery scenariusze na przyszłość Unii za pięć lat – od optymistycznego po najbardziej pesymistyczny. Co może czekać Europę? Łukasz Lipiński rozmawia z Magdaleną Jakubowską z Visegrad Insight i Fundacji Res Publica.