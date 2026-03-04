Czy SAFE napędzi „niemiecką machinę zbrojeniową”? I jaki Polska ma potencjał jądrowy

Karol Nawrocki mówi o „drodze do polskiego potencjału jądrowego”, co dobrze brzmi, ale czy jest realne? Karolina Lewicka rozmawia z Markiem Świerczyńskim z Polityki Insight.

PiS sporo zainwestował w to prezydenckie weto. Polską „pod niemieckim butem” straszy Kaczyński, przed Polską na „niemieckim łańcuchu” broni się Błaszczak. SAFE, jak napisała „Gazeta Polska”, ma napędzić „niemiecką machinę zbrojeniową”. Niemcy to lejtmotyw tej narracji, a tylko odrzucenie unijnego programu finansowania zbrojeń ma nam zagwarantować suwerenność. To presja na Karola Nawrockiego, by ustawy nie podpisywał. Na razie prezydent nie mówi ani tak, ani nie, za to wciąż domaga się wyjaśnień, choć przecież już pytania zadał, a odpowiedzi otrzymał.

Jednocześnie Nawrocki mówi o „drodze do polskiego potencjału jądrowego”, co dobrze brzmi, ale czy jest realne?

Karolina Lewicka rozmawia z Markiem Świerczyńskim z Polityki Insight.