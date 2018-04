[opr.] Bartosz Nowacki Od pierwszego do ostatniego faraona

Kursywą zapisano imiona kobiet sprawujących władzę królewską. Do 664 r. p.n.e. wszystkie daty są niepewne i podane w przybliżeniu. Ok. 3000 r. p.n.e. margines błędu wynosi nawet 100 lat, ok. 1300 r. p.n.e. – 25 lat. Znaki zapytania wskazują władców, co do których historycy mają najwięcej wątpliwości. *** Okres Predynastyczny 5300–3000 Dynastia 0 3200–3000

Królowie: SKORPION I, IRIHOR, KA, SKORPION II, NARMER

Ok.

Kursywą zapisano imiona kobiet sprawujących władzę królewską. Do 664 r. p.n.e. wszystkie daty są niepewne i podane w przybliżeniu. Ok. 3000 r. p.n.e. margines błędu wynosi nawet 100 lat, ok. 1300 r. p.n.e. – 25 lat. Znaki zapytania wskazują władców, co do których historycy mają najwięcej wątpliwości. *** Okres Predynastyczny 5300–3000 Dynastia 0 3200–3000 Królowie: SKORPION I, IRIHOR, KA, SKORPION II, NARMER Ok. 3200 – najstarsze hieroglify *** O. Wczesnodynastyczny 3000–2686 I dynastia 3000–2890 Królowie: AHA, DŻER, DŻET, DEN, MERNET, ANEDŻIB, SEMERCHET, QAA Ok. 3000 – zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu II dynastia 2890–2686 HETEPSECHEMUI, RANEB, NINECZER, SENED, SECHEMIB, PERIBSEN, CHASECHEM (UI) *** Stare Państwo 2686–2160 III dynastia 2686–2613 NECZERICHET (DŻESER) 2686–2667 Budowa pierwszej piramidy – schodkowej – w Sakkarze SECHEMCHET, SANACHT (NEBKA), CHABA, HUNI IV dynastia 2613–2494 SNEFRU 2613–2589 Budowa trzech piramid królewskich: niedokończonej w Meidum, Piramidy Łamanej i Czerwonej Piramidy w Dahszur CHUFU (CHEOPS) 2589–2566 Budowa Wielkiej Piramidy w Gizie DŻEDEFRA 2566–2558 CHAFRA (CHEFREN) 2558–2532 Ukończenie Wielkiego Sfinksa BAKA (?) ? MENKAURA (MYKERINOS) 2532–2503 SZEPSESKAF 2503–2498 V dynastia 2494–2345 USERKAF 2494–2487 Pierwsza świątynia solarna w Abusir SAHURA 2487–2475 NEFERIRKARA KAKAI 2475–2455 NEFEREFRA 2455–2452 SZEPSESKARA IZI 2452–2445 NIUSERRA INI 2445–2421 MENKAUHOR 2421–2414 DŻEDKARA IZEZI 2414–2375 UNIS 2375–2345 Najstarsze Teksty Piramid VI dynastia 2345–2184 TETI 2345–2323 USERKARA (?) 2323–2321 PEPI I 2321–2287 MERENRA 2287–2278 PEPI II 2278–2184 VII dynastia dane dotyczące tej dynastii są bardzo niepewne VIII dynastia 2184–2160 M.in. NEFERKARA, NEFERKAUHOR, QAKARA IBI, CHUI *** I Okres Przejściowy 2160–2055 IX/X dynastia 2160–2055 CHETI I, CHETI II, CHETI III, MERIKARA XI dynastia 2125–2055 MENTUHOTEP I Przodek, INTEF I, INTEF II, INTEF III Wybuch wojny domowej *** Średnie Państwo 2055–1650 XI dynastia 2055–1985 MENTUHOTEP II 2055–2004 Koniec wojny domowej, ponowne zjednoczenie Egiptu MENTUHOTEP III 2004–1992 MENTUHOTEP IV 1992–1985 XII dynastia 1985–1773 AMENEMHAT I 1985–1956 Budowa nowej stolicy w Iczi-Taui w okolicach Liszt SENUSERET I 1956–1911 AMENEMHAT II 1911–1877 SENUSERET II 1877–1870 SENUSERET III 1870–1831 Budowa twierdz w Nubii AMENEMHAT III 1831–1786 Prace melioracyjne w Fajum AMENEMHAT IV 1786–1777 NEFERUSEBEK 1777–1773 XIII dynastia 1773–1650 Ok. 50 królów, m.in. AMENEMHAT V, SEBEKHOTEP I, HOR, CHENDŻER, INTEF IV, SEBEKHOTEP III Napływ Azjatów do Delty *** II Okres Przejściowy 1650–1550 XIV dynastia daty nieznane Kilku królów, m.in. NEHESI XV dynastia 1650–1550 SALITIS (SZARKEN), BNON, APACHNAN, CHIAN, APOPIS, CHAMUDI Rządy Hyksosów w Delcie i ich dominacja w Egipcie XVI i XVII dynastia 1650–1539 M.in. INTEF V, RAHOTEP, SEBEKEMSAF I, INTEF VI, INTEF VII, SEBEKEMSAF II, JAHMES I, SEQENENRA TAA, KAMES Seqenenra Taa prawdopodobnie zginął na skutek ran odniesionych w walce z Hyksosami, Kames odniósł pierwsze zwycięstwa nad Hyksosami *** Nowe Państwo 1539–1069 XVIII dynastia 1539–1295 JAHMES II 1539–1514 Zdobycie Auaris i wypędzenie elit hyksoskich z Egiptu, zjednoczenie kraju AMENHOTEP I 1514–1493 THOTMES I 1493–1481 Podbój Nubii, pierwszy grób w Dolinie Królów THOTMES II 1481–1479 THOTMES III 1479–1425 1458 – zwycięska bitwa pod Megiddo 1446 – podczas zwycięskiej kampanii w Syrii Thotmes III ustawia swoją stelę nad Eufraptem HATSZEPSUT 1473–1458 Wyprawa do krainy Punt AMENHOTEP II 1425–1400 THOTMES IV 1400–1390 AMENHOTEP III 1390–1352 AMENHOTEP IV/ECHNATON 1352–1336 Przeniesienie dworu królewskiego do Achetaton (Amarny), rewolucja amarneńska MERITATON 1338–1336 SMENCHKARA 1336 TUTANCHAMON 1336–1327 AI II 1327–1323 HOREMHEB 1323–1295 Militaryzacja kraju XIX dynastia 1295–1069 RAMZES I 1295–1294 SETHI I 1294–1279 Przywrócenie dawnego splendoru świątyniom, budowa nowej świątyni w Abydos, udane kampanie wojskowe w Kanaanie i Syrii, odbudowa międzynarodowej reputacji Egiptu RAMZES II 1279–1213P rowadzona z wielkim rozmachem działalność budowlana w całym kraju, m.in. budowa świątyni w Abu Simbel, rozbudowa świątyń w Karnaku i Luksorze, budowa nowej stolicy Pi-Ramzes we wschodniej Delcie 1274 – bitwa pod Kadesz, armia Ramzesa II starła się z wojskami króla Hetytów Muwatallisa II, bitwa skończyła się rozejmem bez rozstrzygnięcia 1258 – traktat pokojowy z Hattusilisem III, wiążący Egipcjan i Hetytów przymierzem i przyjaźnią MERENPTAH 1213–1203 Walki z Libijczykami, odparcie ataku Ludów Morza SETHI II 1203–1194 AMENMES 1200–1197 SIPTAH 1194–1188 TAUSERET 1188–1186 XX dynastia 1186–1069 SETHNACHT 1186–1184 RAMZES III 1184–1153 Ok. 1180

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.