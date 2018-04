Adam Kryszeń Wielkie cywilizacje epoki pisma klinowego „Gdy władza królewska zstąpiła z nieba” Starożytny Egipt, rządzony przez faraonów, rozwijał się w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. wielkich cywilizacji pisma klinowego na Bliskim Wschodzie.

Getty Images Jeden z najważniejszych zabytków sztuki sumeryjskiej, tzw. Sztandar z Ur. Okładzina z muszli i lapis‑lazuli skrzyni drewnianej z ok. 2600–2400 p.n.e. Ten fragment przedstawia przygotowania do uczty w czasie pokoju. Cywilizacja sumeryjska. Według jednej z definicji historia człowieka to jego dzieje poświadczone na piśmie, a wszystko, co miało miejsce wcześniej, należy do prehistorii. W południowej Mezopotamii cezura rozdzielająca obie epoki przypada na ok. 3300 r. p.n.e., wcześniej niż gdziekolwiek na świecie. Przyczyny takiego stanu rzeczy nie są do końca jasne, ale z pewnością wpływ na to miały doskonałe warunki naturalne regionu, znaczny skok technologiczny i migracje ludności. Podobnie bowiem jak Egipt był darem Nilu, tak Mezopotamia zawdzięczała swoje miejsce w historii Eufratowi i Tygrysowi.

Dzięki temu osady mogły powstawać z dala od koryta rzeki. Ponadto człowiek zaczął stosować koło garncarskie oraz tworzyć wyroby z miedzi, co szybko przyczyniło się do silnej specjalizacji zawodowej. W konsekwencji w południowej Mezopotamii dokonała się – mniej więcej równolegle z tym, co działo się w dorzeczu Nilu – rewolucja urbanistyczna, czyli powstanie pierwszych na świecie miast. Najwcześniejsze znane, jak Ur, Eridu czy Nippur, były zamieszkane przede wszystkim przez Sumerów (akadyjski wyraz szumeru oznaczał obszar geograficzny). Prym wśród nich wiodło Uruk, biblijne Erech. Otoczone potężnymi murami ciągnącymi się przez 10 km, liczyło według obecnych ustaleń nawet do 50 tys. mieszkańców i było największym miastem na całym Bliskim Wschodzie. Podobnie jak w Egipcie, intelektualną elitę stanowiła kasta kapłańska. Ponieważ jednak gospodarka mezopotamska skupiała się wokół świątyni, do obowiązków kapłanów nie należała tylko obserwacja nieba czy wypełnianie powinności kultowych, ale też zajmowanie się bardziej przyziemnymi sprawami administracyjnymi. Nie jest przypadkiem, że to właśnie na terenie okręgu świątynnego Eanna (Dom boga Ana) w Uruk znaleziono najstarsze na świecie źródła pisane, pochodzące według ostatnich ustaleń z ok. 3300 r. p.n.e. Choć za autorów pierwszych dokumentów uznaje się – najpewniej słusznie – właśnie Sumerów, tak naprawdę pierwsze teksty nie zawierają żadnych elementów gramatycznych pozwalających zidentyfikować język tego, kto je spisał. Najstarsze bowiem tabliczki prezentują wyłącznie schematyczne wizerunki zwierząt i dóbr oraz znaki liczbowe sugerujące bliżej nieokreślone transakcje. Zatem wbrew – intuicyjnemu być może – przekonaniu wynalazek pisma nie stanowi subtelnej emanacji ludzkiej duszy i nie wynika z chęci uwiecznienia dzieła religijnego czy poezji. Jest za to bardzo pragmatyczną odpowiedzią na potrzeby natury administracyjnej. Najstarsze teksty, choć przetrwały aż pięć tysiącleci i budzą ekscytację współczesnych badaczy, z pewnością dla ich autorów stały się bezużyteczne już w kilka lat po ich napisaniu. Wynalazek pisma nie przypadł w udziale tylko Sumerom. Niemal w tym samym czasie powstało pismo w dolinie Nilu oraz w Elamie, kraju po drugiej od Sumeru stronie gór Zagros, na terenie obecnego zachodniego Iranu. Strukturalne podobieństwo wszystkich trzech systemów jest uderzające, nie ma jednak dowodów na ich wspólne źródło. Nawet jeśli pismo wynaleziono dla mało spektakularnego celu prowadzenia księgowości, Sumerowie szybko uświadomili sobie potencjał nowego narzędzia. Od końca IV tysiąclecia datujemy trwający ponad tysiąc lat rozkwit kultury sumeryjskiej. To z tego okresu pochodzą najwcześniejsze ślady stosowania przez człowieka kalendarza dzielonego na 12 miesięcy, pierwsze leksykony słów ukazujące refleksję nad językiem czy sześćdziesiętny system liczenia, z którego wywodzi się obecnie stosowany podział czasu. Pojawiają się też wówczas pieczęcie cylindryczne. Były to niewielkie wałki, nierzadko wykonane z kamieni szlachetnych i pokryte wyrytymi scenami z mitów czy rytuałów, które odciskane na glinie tworzyły małe opowieści. Pieczęcie były najczęściej zindywidualizowane i służyły do oznaczania własności, można je zatem uznać za dalekiego przodka dokumentów tożsamości. Imperium akadyjskie i renesans sumeryjski. Co najmniej od połowy III tysiąclecia p.n.e. południową Mezopotamię oprócz Sumerów zamieszkiwali również Semici, przede wszystkim Akadowie. To lud kluczowy dla całej historii starożytności: jego język był blisko spokrewniony z późniejszymi hebrajskim czy arabskim i rozdzielił się na dialekty babiloński i asyryjski. Wkrótce akadyjski miał stać się lingua franca ówczesnego świata, a teksty w tym języku znaleziono w niemal wszystkich archiwach starożytnego Bliskiego Wschodu. Nazwa Akadowie wywodzi się od miasta Agade, nieznalezionej do tej pory stolicy imperium stworzonego przez Sargona Wielkiego ok. 2300 r. p.n.e. i obejmującego ziemie od Zatoki Perskiej po Syrię. Rzekomo autobiograficzny tekst o Sargonie rozpoczyna się niemal identycznie jak opowieść o Mojżeszu: „Moja matka kapłanka urodziła mnie w tajemnicy, włożyła do kosza i zamknęła pokrywę. Puściła mnie z biegiem rzeki, z której nie mogłem wyjść. Woda uniosła mnie, aż wyjął mnie z niej nosiwoda imieniem Akka”. Imperium Sargona przetrwało niespełna 100 lat, lecz na tyle silnie zapisało się w świadomości mieszkańców Bliskiego Wschodu, że legendy o władcy i jego wnuku Naramsinie na stałe weszły do kanonu literatury akadyjskiej, a jeszcze półtora tysiąca lat po Sargonie władcy Asyrii przyjmowali to imię na cześć starożytnego już wówczas bohatera. Po upadku imperium akadyjskiego ziemie Sumeru i Akadu zjednoczyła na krótko tzw. Trzecia Dynastia z Ur z najsłynniejszym władcą Szulgim (ok. 2094–2047 p.n.e.), patronem sztuki i literatury, mecenasem artystów. Inskrypcje Szulgiego są ostentacyjnie propagandowe, choć władca nie przechwala się w nich dokonaniami na polu walki, lecz rzadką umiejętnością czytania i pisania, a także fundowaniem bibliotek. Być może temu władcy zawdzięczamy najstarsze znane opowieści o słynnym herosie Gilgameszu, legendarnym królu Uruk, które kilkaset lat później, przetłumaczone na babiloński i scalone w jeden utwór, stworzyły pierwszy epos w historii świata. Również w tym czasie, jak się wydaje, powstała intrygująca Sumeryjska Lista Królów, wymieniająca władców rządzących Sumerem przed Potopem: „Gdy władza królewska zstąpiła z nieba, osiadła w mieście Eridu. Królem został Alulim, rządził przez 28 800 lat”. Wraz z upadkiem Trzeciej Dynastii z Ur kończy się epoka cywilizacji sumeryjskiej. Czarnogłowi, jak Sumerowie określali samych siebie, rozmywają się wśród innych ludów, jednak sumeryjski, jak łacina w średniowieczu, funkcjonował jako język nauki i religii przez kolejne dwa tysiące lat. Hammurabi i Babilon. Na początku II tysiąclecia p.n.e. do Mezopotamii napłynęła nowa fala Semitów – Amoryci – tworząc w Dwurzeczu nowe królestwa lub przejmując władzę w starych. Ówczesny układ sił dobrze oddaje list do Zimri-lima, króla Mari, napisany przez jego szpiega działającego na babilońskim dworze: „Króla, który byłby potężny sam z siebie, nie ma. Za Hammurabim, mężem z Babilonu, idzie dziesięciu, piętnastu królów. Tyleż samo idzie za Rimsinem, mężem z Larsy. Za Ibalpielem, mężem z Esznunny, za Amutpielem, mężem z Jamchadu, idzie dwudziestu królów”. Impas ostatecznie przełamał Hammurabi (ok. 1792–1750 p.n.e.). Zdobywając nowe ziemie oraz umiejętnie zawierając i zrywając sojusze, zdołał opanować niemal całą Mezopotamię. Stolica nowego imperium, Babilon, którego współczesna nazwa to zgrecyzowana forma akadyjskiego Bb-ilim, oznaczającego bramę boga, awansowała wówczas na najpotężniejszy ośrodek w regionie. Wraz z rosnącą potęgą miasta zwiększała się też rola jego głównego boga Marduka. Najsłynniejszym dokonaniem Hammurabiego jest zbiór ponad 280 praw, wyrytych na dwumetrowej steli z bazaltu, którą można podziwiać dziś w Luwrze. Jak czytamy w prologu, władca, określający się „królem prawa”, stworzył kodeks, aby każdy „uciśniony” mógł stanąć przed stelą i kazać odczytać sobie jej treść, aby „zrozumiał swą sprawę, a jego serce urosło”. Prawa funkcjonowały wedle znanej również z Biblii zasady „oko za oko, ząb za ząb”, co obrazują poniższe paragrafy: „Jeśli obywatel w ścianie domu wyłom uczynił, przed wyłomem tym zabije się go i powiesi (go)”, „Jeśli żona obywatela z powodu innego mężczyzny męża swego pozwoliła zabić, kobietę tę wbije się na pal”. Dokonania Hammurabiego nie ograniczają się do polityki i prawodawstwa. Rządy tego władcy to złoty wiek kultury i literatury babilońskiej. Dialekt z tamtego okresu, zwany starobabilońskim, uznaje się za najczystszy w całej historii języka akadyjskiego. Powstały wielkie dzieła literackie, m.in. mit o potopie z pierwowzorem Noego, Atrahasisem. Obok kultu państwowego rozprzestrzenił się kult personalny, na co wskazują figurki wotywne reprezentujące wiernych. Pojawiła się również tzw. literatura mądrości, prekursorka filozofii. W efekcie za czasów Hammurabiego i jego następców Babilon wyrósł na kulturową stolicę świata. I jeśli nawet politycznie Babilonia miała w późniejszych okresach swoje wzloty i upadki, myśl babilońska zdominowała dyskurs intelektualny na Bliskim Wschodzie na kolejne tysiąc lat. Potęga dynastii starobabilońskiej załamała się tak gwałtownie, jak powstała, zaledwie w ciągu jednego pokolenia. Kres jej położył cios zadany z zupełnie niespodziewanej strony – z Azji Mniejszej. Asyryjska kompania handlowa. Dwa stulecia przed Hammurabim, ok. 2000 r. p.n.e., z leżącego w północnej Mezopotamii miasta Aszur, stolicy młodej jeszcze wówczas Asyrii, wyruszyły zmierzające na północ karawany. Ich celem była oddalona o ponad 1 tys. km i dwa miesiące podróży środkowa Azja Mniejsza. Karawany z objuczonymi osłami (wielbłądy pojawią się w Mezopotamii dopiero za tysiąc lat) wiozły importowaną z Babilonii tkaninę oraz niezbędną do produkcji brązu cynę, którą sprowadzano aż z Afganistanu. Wkrótce te cenne towary asyryjscy kupcy mieli zacząć wymieniać na srebro i złoto, zapoczątkowując dwustuletni okres intensywnej wymiany handlowej pomiędzy Asyrią a miastami-państwami Azji Mniejszej. Wielki sukces modelu biznesowego Asyryjczyków przyniósł w konsekwencji powstanie w Azji Mniejszej asyryjskich kolonii handlowych, zwanych krum, które szybko zamieniły się w prawdziwe asyryjskie diaspory zamieszkane przez rodziny sprowadzane z Mezopotamii. Czasy te są świetnie udokumentowane przez ponad 20 tys. listów znalezionych w najważniejszej kolonii – Kanesz. Pisane były przez kupców, co w świecie, w którym piśmienna była jedynie wąska klasa wykształconych skrybów, stanowi ewenement. Przyczyny załamania się systemu kolonii pozostają nieznane. Kupcy zniknęli z Anatolii ok. 1800 r. p.n.e., jednak ich działalność w trwały sposób zmieniła dynamikę geopolityczną regionu. Lokalni władcy rozpoczęli walkę o hegemonię, która doprowadziła do powstania królestwa hetyckiego (Hatti) ze stolicą w jednym z największych miast całego starożytnego Bliskiego Wschodu, Hattusas (obecnie Boazköy, 150 km na wschód od Ankary). Hetyci – pierwsi Indoeuropejczycy. Tak jak pojawienie się na mapie świata w XVII w. p.n.e. kraju hetyckiego zapowiadało nadejście nowej ery na całym Bliskim Wschodzie, tak też odkrycie Hetytów dla nauki na początku XX w. otworzyło nowy rozdział w badaniach szeroko pojętej kultury europejskiej. Oto bowiem okazało się, że lud znany wcześniej z mało pouczających wzmianek w Biblii stworzył w istocie potężne imperium rozciągające się w dobie swego największego rozkwitu od wybrzeży Morza Egejskiego po tereny środkowej Syrii. Dodatkowo, gdy w 1916 r. czeski badacz Bedřich Hrozný zdołał odcyfrować język tabliczek, których dziesiątki tysięcy odnaleziono w Hattusas, zrozumiano, że hetycki jest językiem indoeuropejskim. Odkrycie nowego członka rodziny zrzeszającej niemal wszystkie języki Europy (w tym polski) oraz wiele języków Iranu i Indii, jednak o setki lat starszego niż greka czy sanskryt, wywołało prawdziwą sensację. Okazało się, że źródła cywilizacji europejskiej, do tej pory umiejscawiane w starożytnej Grecji, w rzeczywistości są znacznie wcześniejsze. Już pierwsi królowie hetyccy przebojem wdarli się na scenę dziejów. Hattusilis I najechał Syrię i złupił Aleppo, które już wówczas stanowiło ważny ośrodek polityczny i religijny. Jego następca Mursilis I w 1595 r. p.n.e. dotarł aż do wielkiego Babilonu, który napadł i splądrował, kładąc kres dynastii starobabilońskiej, do której należał Hammurabi. Zbyt wielkie ambicje królów wpędziły wkrótce kraj w okres chaosu i zamachów stanu. Odrodzenie przyniósł dopiero król Telipinus, który spisał historię Hetytów i zreformował kraj. Jednak prawdziwa wielkość i dominacja Hatti na Bliskim Wschodzie miały nadejść w XIV w. p.n.e., wraz z epoką wielkich mocarstw, o czym niżej. Choć Hetyci cieszą się złą sławą brutalnych najeźdźców, większość z 30 tys. odkrytych tekstów hetyckich ukazuje ich raczej jako bogobojny lud, którego władcy spędzali w ciągu roku całe miesiące na obchodzeniu świąt, objeżdżaniu ośrodków kultowych i składaniu ofiar bogom. Co więcej, relacje z innymi krajami Hetyci sankcjonowali traktatami (wasalnymi lub parytetowymi), czym różnili się od innych ludów, szczególnie Egipcjan. Legalistyczne zamiłowania królów hetyckich ujawniają się również w licznych instrukcjach dla poszczególnych grup zawodowych, w najmniejszych szczegółach opisujących obowiązki burmistrzów miast, straży przybocznej króla czy personelu pałacowego. Podobnie jak Babilończycy, tak i Hetyci mieli swoje prawo. Od babilońskiego i biblijnego różniło je przede wszystkich odejście od zasady odwetu. Uszkodzenia ciała karano grzywną, a śmierć groziła niemal wyłącznie za przestępstwa seksualne lub niesubordynację wobec króla: „Jeśli ktoś złamie wolnemu człowiekowi rękę lub nogę, zapłaci 20 szekli srebra ze swojego majątku”, „Jeśli człowiek odgryzie wolnemu człowiekowi nos, zapłaci 40 szekli srebra ze swojego majątku”. Epoka wielkich mocarstw. W XV w. p.n.e. Bliski Wschód wkroczył w arcyciekawą, trwającą trzy stulecia epokę intensywnych kontaktów międzynarodowych i rozgrywek dyplomatycznych, których kulminacja przypadła na XIV w. i które skończyły się tragicznie dla niemal wszystkich graczy. Jest to najlepiej poświadczony okres w całej historii regionu – pismo klinowe było wówczas używane dla ponad 10 języków. W XV w. podboje Thotmesa III przesunęły granice Egiptu daleko w głąb Syrii i Palestyny, w wyniku czego kraj faraonów wszedł w bezpośredni kontakt z potężnym huryckim państwem Mitanni. Mniej więcej w tym samym czasie hetycki król Tudhalijas I zwyciężył w zachodniej Azji Mniejszej koalicję ponad 20 państw, wśród których po raz pierwszy w dziejach pojawiła się nazwa Troja. Do koalicji należeli też najprawdopodobniej Grecy. Nazwa koalicji, Assuwa, skrywa, jak się wydaje, pierwotną formę miana Azja. Wkrótce, za czasów króla Suppiluliumasa I, imperium hetyckie rozrosło się również w kierunku Syrii, gdzie graniczyło najpierw z Mitanni, a potem z Egiptem. W Babilonii polityczną lukę po najeździe Hetytów w 1595 r. p.n.e. wypełnili Kasyci, tajemniczy lud niejasnego pochodzenia. Nowi władcy przyjęli kulturę babilońską tak dalece, że ich własny język znamy wyłącznie z imion królów. Za kasyckiego panowania w Babilonii powstały największe dzieła literackie, jak słynny epos o Gilgameszu, odnawiano świątynie, wznoszono potężne zigguraty (budowane tarasowo wieże świątynne). Początkowe wrogie kontakty między mocarstwami ustąpiły w XIV w. p.n.e. na rzecz pokoju i intensywnej wymiany dyplomatycznej. Ambasadorowie podróżowali po całym Bliskim Wschodzie, docierając nawet na Kretę i do świata egipskiego. Dobijano wielkich targów i aranżowano małżeństwa międzydynastyczne. Artyści i architekci tworzyli wspaniałe dzieła sztuki, a słynni lekarze podróżowali na obce dwory, by ulżyć tamtejszym monarchom. Najcenniejsze źródła tego okresu pochodzą z Egiptu, z miejscowości Amarna. Odkryte tam bogate archiwum zawiera międzynarodową korespondencję Amenhotepa III i Echnatona, określanego niekiedy heretyckim faraonem. Większość listów napisano po akadyjsku, który, podobnie jak obecnie angielski, stanowił na starożytnym Bliskim Wschodzie język dyplomacji. Najwięksi królowie, władcy Egiptu, Hatti, Mitanni czy Babilonii zwracali się do siebie w listach, używając terminu „brat”, co wskazuje na ich równorzędny status. Jak każda elitarna grupa, tak i ten klub wielkich mocarstw musiał rozważać kandydatury na nowych członków. O tym, jak trudno było zostać przyjętym, przekonał się Asyryjczyk Adad-nirari I, który, uznawszy, że stał się wystarczająco potężnym władcą, zwrócił się do króla hetyckiego w liście per „bracie”. Odpowiedź była jednoznaczna: „Z jakiej racji miałbym ci pisać o braterstwie? Czy ty i ja jesteśmy z tej samej matki? Ani mój dziad, ani ojciec nie pisali do króla Asyrii o braterstwie, zatem i ty nie pisz mi o braterstwie i byciu wielkim królem. Nie życzę sobie tego!”. W końcu XIV w. p.n.e. w wyniku zabójstwa księcia hetyckiego w drodze do kraju nad Nilem stosunki między Hatti a Egiptem uległy gwałtownemu pogorszeniu. Za panowania Ramzesa II doszło w 1274 r., pod Kadesz, do jednej z największej bitew starożytności, która nie przyniosła jednak rozstrzygnięcia. Niedługo później, w 1258 r. p.n.e., królowie obydwu mocarstw, Ramzes II i Hattusilis III, zawarli tzw. wieczny pokój, który miał na zawsze połączyć przyjaźnią królestwa Egiptu i Hatti. Spisany (w wersji hetyckiej) na srebrnej tablicy dokument uważa się za pierwszy traktat pokojowy na świecie, a jego kopia znajduje się obecnie w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Wersję egipską Ramzes II rozkazał wykuć na ścianach świątyń w Karnaku i Ramesseum. Epoka wielkich mocarstw dobiegła końca w XII w. p.n.e., kiedy cały Bliski Wschód dotknęły długie i gwałtowne przemiany. W nieznanych okolicznościach przestało istnieć królestwo Hetytów, Egipt utracił swoje wpływy w Syrii, wiele z miast kanaanejskich zostało zniszczonych w gwałtownych pożarach, zaś Babilonia i Asyria pogrążyły się w chaosie. Przez długi czas w świecie naukowym pokutowała opinia bezkrytycznie opierająca się na dokumentacji egipskiej i przypisująca całą winę najazdom tzw. Ludów Morza. Obecnie jednak przyczyn upatruje się raczej w całej gamie zjawisk obejmujących zmiany klimatyczne, kryzys gospodarczy, powstania ludności, ruchy etniczne i wrogie najazdy. Niezależnie od powodów załamanie się dotychczasowego porządku oznacza również brak źródeł pisanych pozwalających zbadać ten okres. Gdy nastało nowe tysiąclecie, świat wyglądał już zupełnie inaczej. Asyria: narodziny imperializmu. Nowa rzeczywistość oznaczała przede wszystkim ogromne zmiany w składzie etnicznym Bliskiego Wschodu. Tereny południowej Syrii i Palestyny zajęły osiedla przybyłych niedawno Izraelitów. Na północ od nich istniały duże portowe miasta, jak Tyr, Sydon czy Byblos, teraz jednak uwolnione spod władzy Egiptu. Północną Syr

